اصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا رسميًا أوضحت فيه حقيقة ما نشر عبر المواقع الإعلامية من انقلاب جرار قطار السويس القاهرة.



حقيقة انقلاب جرار قطار في السويس



وأكدت الهيئة في بيانها أنها تطبق لائحة السلامة بتشغيل جرار مفرد استكشافي (دليل) علي جميع الخطوط حرصًا من الهيئة علي اكتشاف أي معارضات أو أخطار تهدد سلامة مسير القطارات.



تفاصيل انقلاب جرار قطار في السويس



وتابع البيان أنه أثناء قيام الجرار ٣٤٥١ (الدليل) مستصحبًا عددًا من الفنيين بالهيئة بالمرور علي خط عين شمس السويس حدثت سيول مفاجئة باتجاه محطة العجرود أدت إلي انجراف جزء من جسم السكة وخروج الجرار عن القضبان، ولم يصب أيًا من مستصحبي الجرار بأي أذي.

