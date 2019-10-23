Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حقيقة انقلاب جرار قطار في السويس

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:36 م
قطار سكة حديد ..
قطار سكة حديد .. أرشيفية
Advertisements
أحمد أبوشوشة
اصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا رسميًا أوضحت فيه حقيقة ما نشر عبر المواقع الإعلامية من انقلاب جرار قطار السويس القاهرة.

حقيقة انقلاب جرار قطار في السويس

وأكدت الهيئة في بيانها أنها تطبق لائحة السلامة بتشغيل جرار مفرد استكشافي (دليل) علي جميع الخطوط حرصًا من الهيئة علي اكتشاف أي معارضات أو أخطار تهدد سلامة مسير القطارات.

تفاصيل انقلاب جرار قطار في السويس

وتابع البيان أنه أثناء قيام الجرار ٣٤٥١ (الدليل) مستصحبًا عددًا من الفنيين بالهيئة بالمرور علي خط عين شمس السويس حدثت سيول مفاجئة باتجاه محطة العجرود أدت إلي انجراف جزء من جسم السكة وخروج الجرار عن القضبان، ولم يصب أيًا من مستصحبي الجرار بأي أذي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم..فيديو

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم..فيديو

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد يكشف تفاصيل مواجهته الأولى ضد الأهلي مع بيراميدز

اخبار التوك شو: الأرصاد تحذر المصريين.. السيول والأمطار اليوم أسوأ من الأمس.. محافظة القاهرة: 30 شفاطاً تسحب المياه من نفق العروبة

فيديوجراف| ماذا فعلت الأمطار في منزل رانيا فريد شوقي

متلون ومنافق.. تناقضات الهارب هشام عبد الله قبل وبعد السفر إلى تركيا.. شاهد

بالفيديو والصور.. مدينتي تتحدى الأمطار الرعدية وتكشف أسباب الإقبال للسكن بها.. وهشام طلعت مصطفى: الحمد لله كل حاجة اتعملت صح

الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار في الطقس.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ غوايش وسلاسل ذهب.. منة فضالي بإطلالة غريبة على سجادة حمراء

بدون مكياج.. داليا البحيري تحتفل بعيد ميلادها مع عادل إمام وزوجها

الاختين الحلوين.. إطلالة دنيا وإيمى سمير غانم مع صاحبة السعادة