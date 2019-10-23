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اقتصاد

من 5٪ إلى 7٪.. 1.5 مليار جنيه من بنك التنمية الصناعية لتمويل الإسكان الاجتماعى

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:24 م
توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق التمويل العقاري و بنك التنمي
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آمنة عبد العظيم
وقعت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية بروتوكولا لرفع حجم التمويلات الموجهة لوحدات محدودي الدخل إلى 1.5 مليار جنيه.

وقالت مي عبدالحميد خلال توقيع البروتوكول قبل قليل، إن البنك مول نحو 10 آلاف مستفيد من مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل المليون وحدة، منذ انطلاق المبادرة الخاصة في دعم التمويل العقاري في 2014.

وأوضحت عبدالحميد، أن البنك حصل علي المركز السادس بين الجهات الممولة لوحدات المشروع، ومن البنوك الأفضل أداء ولهذا تمت الموافقة علي زيادة 500 مليون جنيه لتمويل الوحدات بعد أن أنهي البنك الشريحتين الأولى والثانية بقيمة 500 مليون جنيه لكلا منهما.

وقال ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية، إن البنك يقدم تمويلات وحدات محدودي الدخل بفائدة من 5٪ إلى 7٪ حسب دخل العميل في إطار مبادرة دعم قطاع التمويل العقاري.

وتابع فهمي، أن مشاركتنا في تمويل وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي جزء من دور البنك الاجتماعي، كما شاركنا في تمويل 1000 مصنع بتمويل بلغ نحو 10 مليارات جنيه توفر نحو 20 ألف فرصة عمل.
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