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اقتصاد

اتحاد المستثمرين عن ترؤس السيسي للقمة الأفريقية الروسية: دليل على مكانة مصر الدولية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:46 م
على حمزة ، نائب رئيس
على حمزة ، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين
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علياء فوزي
قال على حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن ترؤس مصر المنتدى الاقتصادى الروسى الأفريقى الذى يعقد فى مدينة سوتشى يؤكد دور مصر الهام سواء فى محيطها الأفريقي أو العالمى.

ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى اليوم، الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى الروسى الأفريقي الذى يستمر لمدة يومين ويعقد فى مدينة سوتشى الروسية بمشاركة زعماء ورؤوساء القارة الأفريقية.

وأضاف على حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العلاقات المصرية الأفريقية والمصرية الروسية شهدت تقدما منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة البلاد وتوطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، وأصبحت مصر تحظى بمكانة كبيرة لدى الجانبين.

وتابع: "مصر تعد الشريك التجارى الأول لروسيا فى القارة الأفريقية، فضلا عن نجاحها فى جذب الشركات الروسية، خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى الاستثمارات الروسية فى قطاع البترول والطاقة".

وأشار إلى سعى مصر الدائم خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى لعام 2019، لفتح آفاق للتعاون بين دول القارة والبلدان الأخرى، منوها بعقد مصر لمؤتمر أفريقيا للمرة الرابعة على التوالى فى نوفمبر المقبل، الذى يشهد حضورا مكثفا لكبرى الشركات العالمية ومديري المؤسسات الدولية، مما يتيح الفرصة لأكبر عدد من الاجتماعات بين الأشقاء الأفارقة وممثلى تلك الشركات والمؤسسات.

وشهد العام الماضى زيادة فى حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا، حيث سجل 7.66 مليار دولار.
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