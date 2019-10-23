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محافظات

بحث إقامة مصنع صيني للحديد والصلب بالسخنة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:50 م
بحث إقامة مصنع صيني
بحث إقامة مصنع صيني للحديد والصلب بالسخنة
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انجي هيبة
استقبل اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي وفدا من شركة "Hebei " الصينية لبحث إنشاء مصنع للحديد في منطقة العين السخنة على مساحة واسعة حيث تم عرض إجراءات التراخيص وتسجيل الشركات داخل مقر الهيئة ومتطلبات الهيئة من دراسات مالية وجدوى لبحث جدوى إقامة المشروع ،وبعدها قام الوفد بجولة في المنطقة الصناعية للتعرف على طبيعة المنطقة وزيارة عدد من المشروعات للوقوف على مدى جاهزية المنطقة لإقامة المشروع .


كما استقبل وفدا إيطاليًا من مديري كبرى الموانئ الإيطالية والمناطق الصناعية واللوجستية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الحوار المصري الإيطالى حول النقل البحرى واللوجيستيات والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية فى إطار تعزيز التعاون مع دولة إيطاليا والوقوف على المشروعات المحتملة للشراكة.

وخلال الاجتماع تم عرض شرح تفصيلي عن المنطقة الاقتصادية وعوامل جذبها للمستثمرين وما تضمه من مشروعات وسبل دعم المنطقة للمستثمرين من خلال الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من الحوافز غير المالية ،كما تم عرض أهم عمليات التطوير في موانئ المنطقة الست وأهم العقود التي ستوقعها المنطقة مع عدد من المشغلين في موانئها والتي ستكون إضافة كبيرة للمنطقة.

وعقب الاجتماع قام الوفد بزيارة المطور الصناعي "تيدا الصينية" أكبر مطور صناعي أجنبي في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، وزيارة ميناء السخنة ومعاينة أهم المشروعات الجارية وعملية توسعة الحوض الثاني في الميناء.


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