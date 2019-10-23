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مرأة

دفي نفسك.. 3 مشروبات طبيعية لمقاومة البرد

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:40 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
يبحث الأشخاص دائمًا على سُبل لتدفئتهم في فصل الشتاء، فتكون المشروبات الطبيعية من ابرز الطرق لمقاومة البرد، كما انها تحمي الانسان من أمراض عديدة، فتعرف على مشروبات فصل الشتاء، وفقًا لموقع “simplemost”.

عصير التفاح بالقرفة

من المعروف أن ثمرة من التفاح يوميًا تجعلك تتخلى عن الطبيب، وعدم اصابتك بأي مرض، فينصح بشرب عصير التفاح الدافئ مع القليل من القرفة فإنه شراب مفيد في الشتاء والبرد القارس، كما انه مناسب لأصحاب الحميات الذائية، فنقدم وصفة المشروب:
* تقطع التفاحة إلى مكعبات صغيرة ثم تضرب في الخلاط الكهربائي مع الماء.
* يصفى العصير في كوب أخر ويصب في براد الشاي.
* يضاف ملعقة صغيرة من القرفة ويرفع على النار حتى تمام الغليان.
* يصب المشروب في أكواب مع ملعقة صغيرة من العسل أو السكر حسب الرغبة.




شاي بالزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على العديد من الفوائد التي تعطي الجسم قدرًا كبيرا من الطاقة، فإنه من المشروبات الساخنة المفضلة في فصل الشتاء، وينصح به كثير من الاطباء لانه يقى الجسم من أمراض عديدة، ويعطي شعور بالدفء، فإليكم الطريقة:
* غسل الزنجبيل جيدًا ثم تقشيرها وتقطيعها لمكعبات صغيرة.
* وضع مكعبات الزنجبيل الطبيعية في وعاء ماء مغلي لمدة 15 دقيقة.
* وضع الوعاء على نار هادئة لمدة نصف ساعة ثم اتركيه ليبرد.
* اضافة السكر حسب الرغبة او العسل ويقدم دافئ.



الماء الساخن بالليمون

الليمون يعطي نكهة خاصة ومذاق لذيذ في المشروبات كما انه ينقي الجسم من السموم، ويحافظ على صحة الكبد، فإليكم وصفة مشروب الماء الساخن بالليمون:

* قومي بتقطيع شرائح الليمون في وعاء ماء مغلي.
* ثم ارفعيه على النار حتى الغليان.
* وضع المشروب في كأس حراري مع ملعقة من العسل الأبيض.
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