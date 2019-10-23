بعد أن نالت إعجاب الرئيس.. تعرف على قرى الصناعات الحرفية والتراثية بالمنوفية

ساقية أبو شعرة - قلعة السجاد اليدوى:

ساقية المنقدى قرية مصرية معجونة بفن التطعيم بالصدف:

قرية جريس قلعة الفخار:

شمنديل قرية النجف والاباجورات والتحف الإسلامية:

كفر عليم صناعة البامبو:



صناعة الأرابيسك بقرية كفر المنشي:

صناعة السيرما بقرية شما اشتهرت بكسوة الكعبة

قبل ٥٣ عاما تميزت مصر، خاصة شما، إحدى قرى المنوفية، بصناعة الكسوة المشرفة حتى توقفت وتعد القرية نموذجا في العمل اليدوي لكل أعمال السيرما، والخشخان وتجليد كسوة الكعبة وقنديل الكعبة، ومقام سيدنا إبراهيم واللوحات المطرزة خاصة الخطوط القرآنية التي تحاك على التابلوهات.





نالت قرى المنوفية التراثية والحرفية والتي لها تاريخ طويل في الصناعات الحرفية والتراثية، إعجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في معرض تراثنا.واستطاعت هذه القرى أن تسطر أسماءها بين محافظات الجمهورية بتميزها بالصناعات الحرفية.وعقد الرئيس اجتماعا مع محافظ المنوفية، وطالب بالاهتمام بالصناعات التراثية والحرفية بالمحافظة وتنمية هذه الصناعات.ويرصد "صدى البلد" قرى الصناعات الحرفية في محافظة المنوفية في السطور التالية...بدأت صناعة السجاد اليدوي في قرية ساقية أبو شعرة منذ أكثر من خمسين عام وبالتحديد عام 1955، حيث قام البعض من أهالي القرية بالتدريب على هذه الصناعة والعمل بها في منطقة الدراسة بالقاهرة، وتم نقل خبرتهم التي اكتسبوها إلى بعض أهاليهم في هذه القرية، وكانت البداية على إنتاج نوع من أنواع السجاد الصوف والكليم.ويبلغ جملة عدد سكان القرية حوالي 24000 نسمة يعمل حوالي 60% منهم في هذه الصناعة يعملون في جميع أنواع السجاد اليدوي الصوف والحرير والصوف المطعم بالحرير.وتعتبر ساقية أبو شعرة هي القرية الأم لصناعة السجاد اليدوي المصري ولا تنافسها أي قرية أخرى من حيث الجودة والإنتاج رغم وجود هذا المنتج في قرى أخرى.ويعتبر إنتاج ساقية أبو شعرة هو الأشهر عالميًا بسبب جودته بالمقارنة بالمحافظات الأخرى العاملة في ذات الصناعة، وكان سببًا في التواجد في السوق العالمية للسجاد المصري بسبب جودته، وتواجه القرية عدد من المعوقات التمويل وصعوبة توفير الخامات والتسويق.تحمل هذه القرية درجة فنان قدير بامتياز، بل إن أنامل أهلها تلتف - كما يقولون - بالحرير، فكل يوم تحفر هذه الأنامل اسم القرية، وتعيد تشكيله في ذاكرة الفن العربي بتطعيمات وتكوينات فريدة من الصدف، يشارك فيها الكبار والصغار بمهارة وحرفية عالية، وتبدأ سوق خان الخليلي بحي الحسين بالقاهرة يبدأ من هذه القرية الصغيرة القابعة في أحضان دلتا النيل من علب أو مكعبات خشبية مطعمة بالصدف التي تستخدم للديكور وحفظ المجوهرات والأشياء الثمينة، والتحف الفنية كالفازات وأطباق الزينة والكراسي، كل ذلك من صنع قرية ساقية المنقدي.وتضم القرية نحو 70 ورشة لصناعة منتجات الصدف والتحف الفنية يعمل بها حوالي 1000 عامل، والطاقة الإنتاجية تقترب من 1.6 مليون قطعة سنويًا وتتم هذه الصناعة بورش تجدها ملحقة بالمنزل الريفي أو تجاور الحقول.وبهذه الورش - التي تضم كل واحدة فيها ما لا يقل عن عشرين شخصا - يُحسب للقرية أيضا أنها استطاعت التغلب على مشكلة البطالة.ومن المعوقات التي تواجه صناعة الصدف وتهددها بالاندثار صعوبة التسويق حاليًا، خاصة بعد تأثر السياحة في مصر وقلة المعارض اللازمة لعرض تلك المنتجات سواء بالأندية الكبرى أو المعارض التي تعد أماكن جذب سياحية وعدم وجود جهات تعين هؤلاء الصناع علي تسويق منتجاتهم في الخارج على الرغم من روعة تلك المنتجات، وكونها حلا هائلا لمشكلة بطالة الشباب وإحياء لأهم الحرف التي أوشكت على الاندثار والتي من الضروري الإسراع في إيجاد حلول سريعة لإنقاذها.تعد قلعة صناعة الأواني الفخارية في الوجه وواحدة من أقدم وأشهر قرى مصر، حيث اشتهرت منذ القدم بصناعة الفخار وتصديره لكل القرى والمدن عبر نهر النيل، حيث كانت تحظى يومًا ما قبل إنشاء قناة السويس بشهرة واسعة كميناء مهم على النيل ترسو عليه القوارب والصنادل وكانت تأتى فى الأهمية كميناء بعد روض الفرج ودمياط ورشيد وهى الآن عبارة عن ورشة كبيرة لصناعة الفخار فلا يكاد يخلو شارع أو زقاق أو سطح منزل فيها من كميات كبيرة من الفواخير مصفوفة أو معدة للبيع.ويطالب أهلها بدراسة تطوير عملية الحريق وتطوير الفرن المستخدم بدلًا من استخدام الحطب والأفران العادية ومساعدة الجهات المعنية في تسويق المنتجات في الداخل بإقامة المعارض وعرض المنتجات في مناطق الجذب الخاص بهذه الصناعة مثل أرض المعارض بمدينة نصر وغيرها من المعارض الأخرى ذات الشهرة الواسعة والاهتمام بالإعلان عن تلك الصناعات في وسائل الإعلام المرئية.يشتغل معظم أبناء قرية شمنديل بمركز قويسنا بصناعة النجف والأثاث والأباجورات، ويشاركون فى المعارض المختلفة فى مصر وخارجها من الدول العربية والأوروبية.تنفرد قرية "شمنديل" بصناعة التحف الإسلامية التي لها طابع ديني وتراثي يمتد إلى جميع الأثاث والنجف والأباجورات، وصناديق الذهب والجواهر.صناعة البامبو من الصناعات اليدوية التي تدل دلالة قاطعة على ذوق ومهارة وإبداع الفنان الذي يتخذها حرفة له نظرا لتعدد الأشكال التي يبتكرها من غرف نوم وصالونات وباقات ورد، إلى جانب العديد من الأشكال الفنية الأخرى المستوحاة من الفنون الإسلامية والصينية والفارسية.فعلى بعد ما يقرب من 64 كيلومترا من القاهرة، تشتهر قرية كفر المنشي بصناعة الأرابيسك ويعاني أصحاب الورش من فرض ضرائب مبالغ فيها عليهم مقابل عدم وجود إنتاج، مما دفع كثيرًا من أصحاب الورش الكبيرة إلى غلقها، فضلًا عن هجرة العمالة المدربة بحثًا عن المالولم يستمر سوى من يعشق الحرفة.وتحولت كفر المنشى إلى ورشة كبرى لصناعة الأرابيسك، حيث لا يكاد يخلو منزل من ماكينة وأدوات صناعة الأرابيسك.ويوجد في كل منزل ربة منزل تعمل في كتابة الآيات القرآنية على التابلوهات، وتنتشر بالقرية صناعات تكميلية كثيرة مثل الخطاط والرسام والقماش وبائع الخيوط، حيث إنها من القرى المصرية القديمة التي تعاقبت عليها عصور وحضارات مختلفة من فرعونية ويونانية ورومانية وإسلامية فهي من القرى المصرية القديمة التي ظلت محتفظة فقط بصناعة السيرما.ويبلغ عدد سكان القرية نحو ‏17‏ ألف نسمة ويعمل‏ نسبة كبيرة منهم في تلك الصناعة، فالبداية غالبا ما تكون من الطفولة المبكرة، ففي سن سبع سنوات يبدأ الطفل في تلقي مهاراتها والتعامل مع الخيوط الحريرية لينسج بها تحفة فنية تباع في الأسواق بآلاف الجنيهات وتحظى منتجاتها بشهرة عالمية‏، ويتم الاحتفاظ بلوحاتها في القصور والمتاحف العالمية‏.