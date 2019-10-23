تقرير دولي: مصر توفر الإنترنت بأرخص سعر في إفريقيا

أوضحت دراسة حديثة أن العملاء في الدول الإفريقية يدفعون مبالغ مالية تعد الأعلى عالميا مقارنة بمستويات الدخل للحصول على خدمات الانترنت، باستثناء مصر التي توفر خدمات الإنترنت بأقل تكلفة في القارة بأكملها مقارنة بمتوسط الدخل.



ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية فقد جاء ذلك في دراسة التي شملت 136 دولة لـ «تحالف الإنترنت بأسعار معتدلة (A4AI)» - خلال تقريره السنوي عن تكلفة الإنترنت- وهي مبادرة من Web Foundation، وشملت الدول ذات الدخل المتوسط ​​مثل ماليزيا، وكولومبيا، والهند، وجامايكا، وجنوب إفريقيا، وغانا، أما الدول منخفضة الدخل فمثل نيبال، ومالي، وهايتي، وليبيريا، واليمن، وموزمبيق.



وقال داناراج ثاكور، مدير الأبحاث لمؤسسة الشبكة العالمية: "يمكن للحكومة أن تستفيد بشكل أفضل من أموال الخدمات لتوفير إمكانية الوصول في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، ويجب مشاركة البلديات المحلية في تقديم الخدمات التي يشعرون أنها الأنسب لمواقعهم".



وأوضح ثاكور أنه يجب على الحكومات تحسين وصول الإنترنت، والتي طبقته أكثر من دولة مثل مصر والكاميرون، عن طريق تحديد التكلفة بمعدل استخدام المواطنين للإنترنت.



وأشار التقرير إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي وفرت أسعار إنترنت معقولة في قارة أفريقيا بنسبة 0.5%، فبالمقارنة مع دول أخرى يتوجب على مواطني تشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى دفع أكثر من 20٪ من متوسط ​​الأرباح مقابل 1 جيجابايت.