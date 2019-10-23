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أخبار العالم

رئيس الوزراء اللبناني يتصل بالقيادات الأمنية والعسكرية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:28 م
رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني يتصل بالقيادات الأمنية والعسكرية
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دعاء أبوهشيمة
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، التابعة لوزارة الإعلام اللبناني، بأن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أجرى سلسلة اتصالات بالقيادات الأمنية والعسكرية للاطلاع على الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق، مشددا على "ضرورة حفظ الأمن والاستقرار والحرص على فتح الطرق وتأمين انتقال المواطنين بين كل المناطق".

في سياق متصل، عقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم اجتماعا في "بيت الوسط" مع وفد من جمعية المصارف برئاسة رئيس الجمعية سليم صفير، تم خلاله تداول الأوضاع المالية والمصرفية والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أخيرا في الورقة الإصلاحية.

كما استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعرض معه الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اللبناني وقوفه إلى جانب المتظاهرين في مطالبهم الحياتية المحقة؛ مؤكدا التزامه بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيدًا عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين.
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