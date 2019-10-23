رئيس الوزراء اللبناني يتصل بالقيادات الأمنية والعسكرية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، التابعة لوزارة الإعلام اللبناني، بأن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أجرى سلسلة اتصالات بالقيادات الأمنية والعسكرية للاطلاع على الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق، مشددا على "ضرورة حفظ الأمن والاستقرار والحرص على فتح الطرق وتأمين انتقال المواطنين بين كل المناطق".





في سياق متصل، عقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم اجتماعا في "بيت الوسط" مع وفد من جمعية المصارف برئاسة رئيس الجمعية سليم صفير، تم خلاله تداول الأوضاع المالية والمصرفية والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أخيرا في الورقة الإصلاحية.





كما استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعرض معه الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة.



