6 إجراءات احترازية لمواجهة غزارة الأمطار في مدارس بورسعيد

أصدر الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم عدة تعليمات لمديرى الإدارات التعليمية كاجراءات احترازية حرصا على سلامة العاملين والتلاميذ، وذلك بعد تعرض محافظة بورسعيد لموجة طقس سيئ وهطول الأمطار بغزارة فجر اليوم.





وتضمنت التعليمات 6 نقاط رئيسية تتمثل في: التنبيه على جميع مديرى المدارس بمختلف المراحل التعليمية بضرورة فصل التيار الكهربائى عن مبانى المدارس حال سقوط الأمطار وعدم إعادتها إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات، مراجعة جميع وصلات الكهرباء والأسلاك من مصادرها بواسطة مسئول الصيانة بالمدرسة.





كما تضمنت التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أى مخلفات أو رواكد عليها تعوق مسالك المطر، عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول فى حالة تكرار سقوط أمطار.



