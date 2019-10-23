من العفش إلى القفص.. حكاية براءة عادل شكل من تهم البلطجة واستعراض القوة

"كنت بحتفل بعفش عروسة" بهذه الجملة دافع عادل شكل عن نفسه ومن معه، حسب الفيديو المتداول له يرقص ومجموعة من الشباب بالأسلحة البيضاء بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة الجديدة، وهو الفيديو الذي تسبب في القبض عليه مع شاب يدعى أحمد سوادة شارك "شكل" حكم البراءة.



حصل عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، اليوم، الأربعاء، على حكم البراءة من محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، من تهم حيازة سلاح أبيض واستعراض القوة والبلطجة.



وخلال فترة محاكمة شكل وسوادة، لقى الاثنين تضامنا واسعا من أبناء المنطقة ومعارفهم باعتبار "شكل" أحد مصادر البهجة والفرحة والكوميديا، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.



كما تضامن البعض مع شكل بنشر فيديوهات له يظهر فيها ممسكا "سبحة"، وأخرى في المسجد يصلي وينظف السجاد، كما ظهر أيضا أمام مقام الحسين.



وحرص شكل خلال جلسات محاكمته على أن يحافظ على شكله المميز به، حيث وصل إلى قاعة المحكمة مرتديا شورت أبيض وتي شيرت أزرق، رفقة صديقه "أحمد سوادة"، وسط حراسة مشددة، مرددا "لكل ظالم نهاية".



حكم البراءة بحق عادل شكل وأحمد سوادة جاء بعد تجديد حبسه على ذمة القضية مرتين وتأجيلها مرة قبل إسدال الستار عليها اليوم، الأربعاء.

