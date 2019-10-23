Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

من العفش إلى القفص.. حكاية براءة عادل شكل من تهم البلطجة واستعراض القوة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:41 م
عادل شكل
عادل شكل
Advertisements
أحمد عبد العزيز
"كنت بحتفل بعفش عروسة" بهذه الجملة دافع عادل شكل عن نفسه ومن معه، حسب الفيديو المتداول له يرقص ومجموعة من الشباب بالأسلحة البيضاء بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة الجديدة، وهو الفيديو الذي تسبب في القبض عليه مع شاب يدعى أحمد سوادة شارك "شكل" حكم البراءة.

حصل عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، اليوم، الأربعاء، على حكم البراءة من محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، من تهم حيازة سلاح أبيض واستعراض القوة والبلطجة.

وخلال فترة محاكمة شكل وسوادة، لقى الاثنين تضامنا واسعا من أبناء المنطقة ومعارفهم باعتبار "شكل" أحد مصادر البهجة والفرحة والكوميديا، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تضامن البعض مع شكل بنشر فيديوهات له يظهر فيها ممسكا "سبحة"، وأخرى في المسجد يصلي وينظف السجاد، كما ظهر أيضا أمام مقام الحسين.

وحرص شكل خلال جلسات محاكمته على أن يحافظ على شكله المميز به، حيث وصل إلى قاعة المحكمة مرتديا شورت أبيض وتي شيرت أزرق، رفقة صديقه "أحمد سوادة"، وسط حراسة مشددة، مرددا "لكل ظالم نهاية".

حكم البراءة بحق عادل شكل وأحمد سوادة جاء بعد تجديد حبسه على ذمة القضية مرتين وتأجيلها مرة قبل إسدال الستار عليها اليوم، الأربعاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لـ الرقص بالأسلحة البيضاء.. حبس عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري

شاهد.. الفيديو المتسبب في حبس عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري

حكاية عادل شكل.. زعامة المدرجات تنتهي بـ كابوس

عادل شكل خلف القضبان .. قصة القبض على الزعامة بسبب فيديو وعفش عروسة

غدا.. أولى جلسات محاكمة عادل شكل و2 آخرين بتهمة البلطجة

كبير مشجعي الاتحاد.. تأجيل محاكمة عادل شكل لـ23 أكتوبر

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد يكشف تفاصيل مواجهته الأولى ضد الأهلي مع بيراميدز

القبض على أخطر صائد نمور.. قطع أعضاءها التناسلية ونزفت حتى الموت لهذا السبب

السيسي من روسيا: أجدد الدعوة لـ مؤسسات التمويل الدولية للاستثمار في أفريقيا

بفستان أسود أنيق.. ابنة فيفى عبده تستعرض جمالها عبر إنستجرام

بـ غوايش وسلاسل ذهب.. منة فضالي بإطلالة غريبة على سجادة حمراء

فيديوجراف| لقطات طريفة للمصريين أثناء سقوط الأمطار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعلى مبيعات وأكبر إقبال.. مهرجان حفر الباطن لبيع الصقور يحقق أرقاما قياسية.. صفقات نادرة للاستحواذ على الأغلى.. والسعودية الأكبر عالميا في تجارة الصقور

تصرف مفاجئ من مسافر على متن طائرة يثير الاستياء.. لن تصدق ما فعله!

على الأقل كوب واحد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة العدس