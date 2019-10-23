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أخبار البلد

انطلاق فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الخامس لمسئولي إذاعات القرآن الكريم .. صور

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:11 م
صدى البلد
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أحمد سالم
انطلقت صباح اليوم فعاليات الاجتماع الخامس لمسئولي إذاعات القرآن الكريم التابع لإتحاد الإذاعات الإسلامية، تحت عنوان (نشر قيم الوسطية والتسامح) وبرعاية الهيئة الوطنية للإعلام فى الفترة من 23 – 24 أكتوبر الجاري بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو.

شارك فى افتتاح فعاليات الاجتماع فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وسالم ولدبوك مدير عام إتحاد إذاعات الدول الإسلامية وعبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر نيابةٍ عن فضيلة شيخ الأزهر ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية وممثلى إذاعات القرآن الكريم فى الدول الاسلامية وقيادات الهيئة الوطنية للإعلام وعدد كبير من الشخصيات العامة والإعلامية.

ووجه الحضور الشكر والتحية لمصر حكومة وشعبًا على استضافتها للاجتماع للمرة الثانية وعلى حفاوة الاستقبال ، كما أثنوا على التنظيم الجيد موجهين الشكر والتقدير للوطنية للاعلام وعلى رأسها حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وتضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر جلسات عمل حول تأكيد الاسلام على مفهوم الوسطية والاعتدال ويتحدث فيها فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية ويرأس الجلسة أحمد عبد الظاهر علي، وجلسة عمل ثانية يرأسها رضا عبد السلام وفؤاد حسان ويتحدث فيها ا.د نبيل السمالوطي الاستاذ بجامعة الأزهر، ويختتم اليوم الأول بجلسة محورها الرئيسي دور إذاعات القرآن الكريم فى نشر الوسطية والتسامح" ويتحدث فيها العالم الموريتاني والوزير السابق إسلموا ولد سيدي المصطفى.
انطلاق فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الخامس لمسئولي إذاعات القرآن الكريم .. صور
انطلاق فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الخامس لمسئولي إذاعات القرآن الكريم .. صور
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