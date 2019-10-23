دوري أبطال آسيا.. جوانجزو إيفرجراند يتعادل سلبيا مع اوراوا ريد دياموندز في الشوط الأول

انتهت احداث الشوط الاول بتعادل فريقي جوانجزو إيفرجراند بطل الصين واوراوا ريد دياموندز بطل اليابان سلبيا في المباارة المقامة حاليا علي ملعب تيانهي الصيني ضمن منافسات اياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.



وشهد الشوط الأول تحفظ كبير من جانب الفريقين واستحواذ علي الكرة في منتصف الملعب وكانت الهجمات علي المرمي قليلة للغاية.



وبهذه النتيجة حتي الان يحافظ فريق اوراوا ريد دياموندز الياباني علي تقدم في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون رد ليكون على بعد 45 دقيقة فقط من الوصول إلى نهائي البطولة.



جدير بالذكر ان الفائز من هذه المباراة يواجه الهلال بطل السعودية في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا يوم السبت 9 نوفمبر 2019 علي استاد جامعة الملك سعود.