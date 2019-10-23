لجنة لمتابعة توصيات مؤتمر حماية المصلحة العامة بشريعة وقانون طنطا

قدم الدكتور نزيه مبروك، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور حمدي سعد، وكيل الكلية الشكر لقيادات الأزهر الشريف، ممثلة في فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، لحسن تعاونهم ورعايتهم في إنجاح المؤتمر الدولي الثالث (حماية المصلحة العامة في الشريعة والقانون الوضعي).



وقال الدكتور حمدي سعد، وكيل الكلية ومقرر المؤتمر، بحسب بيان، الأربعاء، إن المؤتمر تضمن ٣٨ بحثا علميا تناولوا حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، في حضور لفيف من علماء الأزهر ودار الإفتاء و أساتذة وقضاة من مصر وبعض الدول العربية الشقيقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ توصيات هذا المؤتمر، ومخاطبة الجهات والمؤسسات والإدارات المعنية بها، والمؤسسات ذات الصلة، بتوصيات هذا المؤتمر للعمل على وَفق موجبها وإنفاذ مقتضاها.



وأضاف الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس اللجنة الإعلامية بالمؤتمر، أن اللجنة ستتشكل من أساتذة الشريعة والقانون بأقسام الكلية المتنوعة، مشيرا إلى أن التوصيات غطت محاور المؤتمر المتمثلة في المحور الأول: المصلحة العامة مفهومها، وخصائصها، ومنزلتها في الشريعة والقانون، والمحور الثاني: المصلحة العامة ضوابطها، وعلاقتها بالقواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية، بينما استعرض المحور الثالث: سلطة ولي الأمر في رعاية المصالح العامة، وأما المحور الرابع والأخير فتناول الحماية القانونية للمصلحة العامة.