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أخبار العالم

أخطاء لا تغتفر.. أبرز 5 سقطات مهنية لـ بي بي سي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:23 م
هيئة الإذاعة البريطانية
هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي
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شيماء مصطفى
لم تكتف هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، من تضليل القراء ونشر الأخبار غير المحايدة والمتحيزة وفق أهوائها، بل على مدار عملها نشرت العديد من الموضوعات المزيفة التي فردت لها مساحات الكتابة، ليتم كشف كذبها بعد ذلك، ما يدفعها لتقديم اعتذار بعد فوات الأوان وضياع المهنية.

وفي السطور التالية نرصد أبرز 5 سقطات وقعت فيها بي بي سي، واعتذرت عنها بعدما أثارت جدلًا كبيرًا بسبب كذبها وتزييفها:

في 2019، نشرت "بي بي سي" صورة مسيئة لـ الأمير البريطاني، هاري، حفيد الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، حيث ظهر فيها وكأنه من النازيين الجدد.

ووصفت "بي بي سي" الأمير بأنه "خائن العرق"، ما أدى إلى خروج المتحدث باسم الدوق، للحديث مع صحيفة "جارديان" البريطانية، حيث أكد أن هذه الصورة أثارت مخاوف أمنية خطيرة على الأمير هاري، وتسببت في حالة من الضيق الشديد لعائلته على وجه التحديد، خاصة مع حمل زوجته ميجان ماركل.

وقدمت "بي بي سي" اعتذارها، قائلة إنها لم تخطر الأمير أو تحذره قبل نشر وبث تلك الصور.

وفي 2019 أيضَا، أجرت بي بي سي تعديلا على مشهد في فيلم وثائقي بعد وصفها لعلامة رفع السبابة للتشهد بأنها "تحية خاصة لتنظيم داعش"، ما أثار جدلًا ضد الإذاعة البريطانية، لتقوم بحدف المشهد خشية ظهورها أنها تتحيز ضد المسلمين.

وفي عام 2016، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، في تقرير لها، أن تلفزيونها خالف قواعد الدقة والتحرير في شريطين وثائقيين بثهما عن الطبيعة.

وقالت "بي بي سي" في تقريرها إن التلفزيون بث فيلمًا وثائقيًا بعنوان "بتاجونيا جنة الأرض الخفية”، في سبتمبر عام 2015، وكان يظهر صور لبركان ثائر إلا أنه تبين فيما بعد أنه لبركان آخر ثار عام 2011.

وفي التقرير الثاني، نشرت منتجة فيلم “كوكب الإنسان- الصحراء والعيش في الفرن”، صورًا مزيفة لذئب يأكل صغير ناقة.

وفي عام 2011، قدمت بي بي سي، اعتذارا لسلسلة المتاجر الشهيرة "بريمارك"، بعد نشر تحقيق استقصائي عن عمل الأطفال الهنود في هذه العلامة التجارية، مؤكدة أنه مزيف ولم تنتبه إلى معلوماتها بشكل دقيق.
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