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مرأة

5 قطع شتوية لا غنى عنها في دولابك .. تعرفي عليها

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:08 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
تحتاج كل فتاة تجهيز الدولاب الخاص بها بمقتنيات تناسب الطقس، ومع دخول فصل الشتاء، هناك بعض المقتنيات لا غنى عنها في الدولاب كما نصح خبراء الموضة، فنستعرض تلك المقتنيات تعرفي عليها من خلال صدى البلد.

البالطو
واحد من أهم المقتنيات التي لابد من تواجدها في الدولاب في موسم الشتاء، فهي تحمي من الطقس البارد، وتدفئتك جيدًا، فيجب اقتناء البالطو بألوانه الاساسية مثل الاسود والبني والكحلي لتناسب جميع الملابس، كما ينصح خبراء الموضع البُعد عن البالطو الابيض لسرعة اتساخه، وعدم تنظيفه بسهولة.

تي شيرت
يعد التي شيرت من الملابس الهامة في دولابك فيمكن ارتدائه اسفل البالطو او الشال او الجاكت، فاحتفظي باللون الابيض واللون الاسود ذات الاكمام الطويلة والقصيرة، كي تناسب جميع الالوان.

الشال
واحدة من القطع الأساسية التي تظهر اناقتك، فلابد من اقتنائه بأكثر من لون، واشكال عديدة، كما انه يتميز بالطول والقصر، ويمكنك تغيير شكله على حسب القطعة الأسفل والبنطلون.

الجواكت
يتميز فصل الشتاء بارتداء الملابس الثقيلة والقاتمة، لعدم الشعور بالبرد، فيجب ان تحتوي خزينتك على عدد من الجواكت الجلدية ذات الالوان الغامقة مثل الاسود والبني.

البوت
لا غنى عن ذلك الحذاء في الدولاب في فصل الشتاء، فإنه يعطي لمسة جمالية مع ارتداء البالطو أو الجاكت، ويستكمل الاناقة بالقليل من الاكسسوارات الهادئة.
5 قطع شتوية لا غنى عنها في دولابك .. تعرفي عليها
5 قطع شتوية لا غنى عنها في دولابك .. تعرفي عليها
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