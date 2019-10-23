ملابس ثقيلة وعرش وزنه 8 أطنان.. أغرب الطقوس في حفل تتويج إمبراطور اليابان

أقيم، أمس الثلاثاء، حفل تتويج الإمبراطور الياباني ناروهيتو على عرش أقحوان اليابان بالعاصمة طوكيو بحضور 2000 شخص منهم شخصيات هامة ورؤساء وملوك من 180 دولة حول العالم، ورافقته في حفل التتويج زوجته الإمبراطورة ماساكو.





وكان الإمبراطور الجديد تولى العرش في وقت سابق من هذا العام بعد تنازل والده أكيهيتو، لكن حفل الإعلان بمثابة تأكيد رسمي على توليه السلطة.

العرش الإمبراطوري

ملابس الإمبراطور الجديدة

الكنوز المقدسة

واتبعوا عدة طقوس مستمرة منذ أكثر من 2000 عام خلال حفل التتويج، وهذه أبرزها:يخصص لكل من الإمبراطور والإمبراطورة عرش هائل، يتكون من مقعد داخل مظلة لها سور، ويطلق على عرش الإمبراطور الذي يبلغ وزنه ثمانية أطنان اسم "تاكاميكورا"، والهياكل مصنوعة من خشب السرو المصقول ويتم تفكيكها للنقل من العاصمة القديمة كيوتو إلى طوكيو للاحتفال، وفقا لـ Straitstimes.يجلس الإمبراطور على مقعد داخل مظلة تتميز بستائر أرجوانية معلقة من سقف مزين بزينة ذهبية، ومكان الإمبراطور يعرف باسم "مقعد أغسطس" والمقعد الأصغر حجما يكون للإمبراطورة ويعرف باسم "ميتشوداي".وبجوار كرسي الإمبراطور توجد مكاتب صغيرة يوضع عليها صندوقان بهما سيف مقدس وجوهرة ومرآة، وهي جزء من القواعد الإمبراطورية، ولكن الإمبراطور لا يجلس على العرش أثناء الاحتفال.ارتدى الإمبراطور لحضور الحفل مجموعة من الحرير بأسلوب "سوكوتاي"، ونادرا ما يتم مشاهدته وهو يرتدي هذا الزي، وهو عبارة عن رداء خارجي برتقالي اللون ومزين بالذهب وله أكمام طويلة واسعة وخصر متوسط.غالبًا ما تتضمن الملابس الملكية أشكالًا من الطيور، حيث كانت تعتبر مبعوثين إلهيين في العصور القديمة، وتم تزيين الثياب الخارجية للإمبراطور بطائر الفينيق الصيني الأسطوري، ويُعتقد أنه يرمز إلى وصول السلام.خلال الحفل، يحمل الإمبراطور وغيره من رجال العائلة المالكة صولجان ويطلق عليه "شاكو"، وهو عبارة عن قطعة خشبية، في الماضي، كانت العائلة المالكة في بعض الأحيان تعلق "أوراق الغش" على الجزء الخلفي من شاكو للمساعدة في إرشادهم من خلال الطقوس المعقدة.واكتمل زي الإمبراطور بقبعة كانموري، التي تتكون من قاعدة سوداء مسطحة بسيطة وذيل أسود يمتد 60 سم.فيما ارتدت الإمبراطورة ماساكو رداء متعدد الطبقات، بها أكمام حمراء والطبقات العليا أرجواني فاتح وظلال خضراء مع طيات أرجوانية فاتحة، وتسريحة شعرها اعتمدت على رفعه للأعلى وللجانبين مع ذيل حصان طويل يمتد من الخلف وحلقة شعر ذهبية كبيرة مثبتة فوق جبينها.نادرًا ما تُرى الإمبراطورة وهي ترتدي الزي التقليدي حيث يصعب السير فيه بسبب وزنه الثقيل.اكتمل الحفل بالكنوز المقدسة، حيث تقول الأساطير اليابانية إن آلهة الشمس أماتيراسو قد ورثت هذه الكنوز إلى الأباطرة منذ ألفي عام، وهي مرآة وسيف وجوهرة مقدسة، وتعتبر حيازة الكنوز الثلاثة المقدسة دليلًا حاسمًا على شرعية الإمبراطور، ولكن لا توجد صور لهم ولا يستطيع الإمبراطور رؤيتهم.