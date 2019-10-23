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محافظات

للإبلاغ عن تجمعات المياه.. محافظة القاهرة تخصص أرقاما لمواجهة الأزمة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:38 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة عن تخصيص غرف عمليات وأرقام هواتف لأحياء المنطقة الشرقية للإبلاغ عن تجمعات الأمطار.

حيث تم نشر أرقام التليفونات علي الصفحة المخصصة للمحافظة علي وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت مناطق شرق القاهرة شهدت أمس سقوط أمطار غزيرة، ما أدى إلى غرق عدة شوارع وغلق نفقى العروبة والثورة، بمصر الجديدة، حيث دفعت أجهزة محافظة القاهرة بنحو 80 سيارة ومعدة شفط للمياه.

وتابع عبد العال حتى الساعات الأولى من صباح اليوم أعمال شفط المياه، وإعادة فتح الطرق.
للإبلاغ عن تجمعات المياه.. محافظة القاهرة تخصص أرقاما لمواجهة الأزمة
للإبلاغ عن تجمعات المياه.. محافظة القاهرة تخصص أرقاما لمواجهة الأزمة
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