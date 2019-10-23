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حوادث

مفاجأة.. تعرف على سبب كارثة نفق العروبة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:47 م
نفق العروبة
نفق العروبة
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محمد صبري
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، فتح نفق العروبة فى الاتجاهين بعد أن تمكنت نحو ٣٠ سيارة شفط تابعة لمحافظة القاهرة، والجهات المعنية من رفع كميات هائلة من مياه الأمطار التي أغرقت النفق وتسببت فى شلل مرورى تام بكافة محاور العاصمة .

وتشير المعلومات الاولية، إلي أنه يرجح أن تكون طلمبات سحب المياه بمخراط الأمطار والسيول كانت معطلة داخل نفق العروبة، وأيضا يرجح أن تكون كمية الامطار كانت أكبر من الطاقة الاستيعابية لبالوعات صرف الأمطار وهو ما تسبب فى تجمع المياه بداخله، وهو ما تكشفه التحقيقات خلال الساعات القادمة من خلال تقارير من جهات بعينها لمحاسبة المسئول عن تلك الكارثة.

ومازال نفق الثورة بمصر الجديدة مغلقا بسبب تجمعات المياه بداخله، إلا أن الجهات المعنية فى سباق مع الزمن لرفعها من النفق ليتم فتحه خلال الساعات القادمة وتعود حركة المرور لطبيعتها من جديد.

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة قد أعلنت بالأمس الثلاثاء غلق نفق العروبة بصلاح سالم في الاتجاهين، بعد غرقه في مياه الأمطار، وتم إخطار محافظة القاهرة والدفع بسيارات شفط لسحب المياه، وذلك بعد أن رصدت الخدمات الأمنية وجود مياه بصورة مرتفعة داخل نفقي العروبة والثورة بمصر الجديدة، مما أدي إلى توقف حركة السير بكافة الطرق المؤدية للنفقين.
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