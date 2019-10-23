تعرف على أماكن القوافل الطبية المجانية لجمعية الأورمان بـ البحيرة

أعلنت جمعية الأورمان عن تنظيم 3 قوافل طبية بالتعان مع مستشفى اسكندرية الجامعى خلال شهر أكتوبر لتوقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين لأهالى قرى النجيلي مركز أبو المطامير، حيدر مركز كفر الدوار، سرنباى مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وتأتى القوافل الطبية استكمالًا لأنشطة الجمعية فى مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تمامًا لشرائح غير القادرين.





وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير الجمعية أن القوافل الطبية تتضمن إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .





وأوضح شعبان أن الجمعية بمحافظة البحيرة نجحت فى المجال الطبي وحتى الأن في توقيع الكشف الطبي لمرضى العيون على 120 ألف مريض، واجراء 19218 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 12820 نظارة طبية لغير القادرين، ولمرضى القلب تم إجراء 3865 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين بالمجان تمامًا .



