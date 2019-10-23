تحذير للأمهات.. السوشيال ميديا تسبب فقدان شهية طفلك

كشفت مجموعة من الأبحاث العلمية الحديثة في أمريكا و بريطانيا، أن هناك علاقة وطيدة بين اضطرابات الطعام لدى الأطفال وفقدان شهيتهم، وبين استخدامهم لوسائل التواصل الإجتماعي .



وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، فإن الأطفال يقضون ساعات طويلة على مواقع التواصل الإجتماعي، ولا يهتمون برغبتهم في تناول الطعام وشعورهم بالجوع .



وتم تشخيص حوالي 3.2 من بين كل 100،000 طفل تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 عامًا باضطراب الأكل في عام 2015، ويزاداد الرقم مع مرور الوقت وذلك بسبب انغماسهم مع هواتفهم وقضاء ساعات طويلة على مواقع التواصل الإجتماعي .

كشفت مجموعة من الأبحاث العلمية الحديثة في أمريكا و بريطانيا، أن هناك علاقة وطيدة بين اضطرابات الطعام لدى الأطفال وفقدان شهيتهم، وبين استخدامهم لوسائل التواصل الإجتماعي .



وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، فإن الأطفال يقضون ساعات طويلة على مواقع التواصل الإجتماعي، ولا يهتمون برغبتهم في تناول الطعام وشعورهم بالجوع .



وتم تشخيص حوالي 3.2 من بين كل 100،000 طفل تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 عامًا باضطراب الأكل في عام 2015، ويزاداد الرقم مع مرور الوقت وذلك بسبب انغماسهم مع هواتفهم وقضاء ساعات طويلة على مواقع التواصل الإجتماعي .