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رياضة

طارق يحيى: مباراة الزمالك وجينيراسيون فرصة لإشفاء غليلنا والأبيض سيحقق انتصارا كبيرا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:11 م
طارق يحيى
طارق يحيى
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رشا حسين
تحدث طارق يحيي نجم نادي الزمالك السابق، وأحد رموزه، عن توقعاته لمباراة الزمالك غدًا أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي، والمقرر لها في تمام الثامنة مسًاء على ستاد السلام في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأثارت هذه المباراة جدلا كبيرا بسبب رفض الفريق السنغالي مواجهة الزمالك في وقت سابق، وعدم الذهاب لأرض ملعب ستاد برج العرب على الرغم من تواجد الأبيض بالإضافة لحكام المباراة، ليتم بعد 20 دقيقة من انطلاق المباراة إطلاق الحكم سفارته بإعلان نهاية المباراة.

واعترض الفريق السنغالي على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتغيير موعد المباراة الأصلي من يوم السبت للأحد وتغير ملعب المباراة من بتروسبورت لبرج العرب.

وقال يحيى، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، إن الزمالك قادر على تحقيق الفوز على الفريق السنغالي بمباراة الغد بنتيجة كبيرة.

وأكد نجم الزمالك السابق، أن الفريق السنغالي أحدث مشاكل وأزمات بلا داع للأبيض، وهذه المباراة فرصة لإشفاء غليلنا منه.

وأضاف، أن الفريق السنغالي قدم اداء جيدا في مباراة الذهاب التي انتهت بفوزه على الزمالك بهدفين لهدف، إلا أنه أكد على ثقته في الجهاز الفنى واللاعبين على تحقيق نتيجة ايجابية كبيرة غدًا بالمباراة.
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