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رياضة

موجز الرياضة .. تحديد الموعد الأخير لـ الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد | والبدري على مشارف أزمة قوية بالمنتخب

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:14 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم،الاربعاء،" 23-10-2019"، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:

بسبب مظاهرات بيروت.. لبنان يعلق الدوري والبطولات المحلية


أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، تعليق جميع مسابقاته المدرجة ضمن البطولات المحلية من الدوري الممتاز والشباب والناشئين والرجال والبطولات النسوية وكرة الصالات.

صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز .. تفاصيل


يشهد الدوري الممتاز بالوقت الحالي حالة جديدة من الصراع بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز، وذلك على هامش جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز.

منتخب مصر العسكري يودع كأس العالم بالخسارة من قطر


ودع منتخب مصر العسكري لكرة القدم منافسات كأس العالم العسكرية المقامة بالوقت الحالي في الصين خلال الفترة من 16 وحتى 29 اكتوبر الجاري.


حسام البدري على مشارف أزمة قوية داخل منتخب مصر

بات منتخب مصر الأول لكرة القدم على مشارف أزمة خلال الايام المقبلة، وذلك بشأن شارة قيادة الفراعنة ومنحها إلى المحترف الدولي محمد صلاح.

لاعب الأهلي ضمن قائمة الـ 30 للمنتخب الأوليمبي


قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، ضم محمد محمود، لاعب وسط النادي الأهلي إلى قائمة الـ30 لاعبًا، على أن يتم اختيار 21 لاعبًا من بينهم للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

رسميا.. تحديد الموعد الأخير لـ الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد


حسمت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني، الموعد الأخير لـ "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد، بعد تأجيله من يوم 26 أكتوبر الجاري، بسبب الاحتجاجات التي يشهدها إقليم كتالونيا.

وصلنا لطريق مسدود.. تعليق ناري من الأهلي على أزمة كوليبالي الهارب للنجم الساحلي


كشف حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن حقيقة التوصل لاتفاق مع النجم الساحلي بشأن أزمة كوليبالي بسبب هروبه من النادي الأهلي.

وفاة شقيق سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي


توفى إبراهيم الصغير، شقيق سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى، صباح اليوم، الأربعاء.




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