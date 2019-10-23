موجز الرياضة .. تحديد الموعد الأخير لـ الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد | والبدري على مشارف أزمة قوية بالمنتخب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم،الاربعاء،" 23-10-2019"، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، تعليق جميع مسابقاته المدرجة ضمن البطولات المحلية من الدوري الممتاز والشباب والناشئين والرجال والبطولات النسوية وكرة الصالات.يشهد الدوري الممتاز بالوقت الحالي حالة جديدة من الصراع بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز، وذلك على هامش جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز.ودع منتخب مصر العسكري لكرة القدم منافسات كأس العالم العسكرية المقامة بالوقت الحالي في الصين خلال الفترة من 16 وحتى 29 اكتوبر الجاري.بات منتخب مصر الأول لكرة القدم على مشارف أزمة خلال الايام المقبلة، وذلك بشأن شارة قيادة الفراعنة ومنحها إلى المحترف الدولي محمد صلاح.قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، ضم محمد محمود، لاعب وسط النادي الأهلي إلى قائمة الـ30 لاعبًا، على أن يتم اختيار 21 لاعبًا من بينهم للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.حسمت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني، الموعد الأخير لـ "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد، بعد تأجيله من يوم 26 أكتوبر الجاري، بسبب الاحتجاجات التي يشهدها إقليم كتالونيا.كشف حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن حقيقة التوصل لاتفاق مع النجم الساحلي بشأن أزمة كوليبالي بسبب هروبه من النادي الأهلي.توفى إبراهيم الصغير، شقيق سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الأول بالنادى الإسماعيلى، صباح اليوم، الأربعاء.