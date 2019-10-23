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فن

افتقدنا إنسانا جميلا .. ريم البارودي تكشف سر غيابها عن جنازة وعزاء طلعت زكريا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:23 م
ريم البارودي
ريم البارودي
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نورا نبيل
تحدثت الفنانة ريم البارودي خلال استضافتها في ندوة نظمها موقع "صدى البلد" عن علاقتها بالفنان الراحل طلعت زكريا، قائلة:" كان بني آدم عظيم وإنسان بجد، كان طيب جدًا وأسعدنا كثيرًا وهو الآن متواجد في مكان أفضل.. الله يرحمه".

وعن سبب غيابها عن حضور الجنازة والعزاء قالت ريم البارودي:" علمت بخبر الوفاة وأنا متواجدة بالمطار للسفر إلى الجزائر حيث تم تكريمي هناك وكان من الصعب أن أعتذر لأن التكريمات خارج مصر قليلة ولابد من الالتزام بها " .

وأضافت :" أنا على تواصل دائم مع أبنائه إيمي وعمر وأدعو الله له بالرحمة والمغفرة ورحيله خسارة كبيرة للفن" .
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