افتقدنا إنسانا جميلا .. ريم البارودي تكشف سر غيابها عن جنازة وعزاء طلعت زكريا

تحدثت الفنانة ريم البارودي خلال استضافتها في ندوة نظمها موقع "صدى البلد" عن علاقتها بالفنان الراحل طلعت زكريا، قائلة:" كان بني آدم عظيم وإنسان بجد، كان طيب جدًا وأسعدنا كثيرًا وهو الآن متواجد في مكان أفضل.. الله يرحمه".



وعن سبب غيابها عن حضور الجنازة والعزاء قالت ريم البارودي:" علمت بخبر الوفاة وأنا متواجدة بالمطار للسفر إلى الجزائر حيث تم تكريمي هناك وكان من الصعب أن أعتذر لأن التكريمات خارج مصر قليلة ولابد من الالتزام بها " .



وأضافت :" أنا على تواصل دائم مع أبنائه إيمي وعمر وأدعو الله له بالرحمة والمغفرة ورحيله خسارة كبيرة للفن" .

