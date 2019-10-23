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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما في أحداث السفارة الأمريكية الثانية لـ 28 أكتوبر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:27 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بمنطقة طرة، تأجيل جلسات مرافعة دفاع 15 متهمًا في إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، لـ 28 أكتوبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد، وسكرتارية محمود متولى.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.
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