اوراوا ريد الياباني يتأهل لمواجهة الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال اسيا

حقق فريق اوراوا ريد دياموندز بطل اليابان الفوز علي منافسه جوانجزو إيفرجراند بطل الصين بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي اقيمت على ملعب تيانهي الصيني ضمن منافسات اياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.



شهد الشوط الأول تحفظ كبير من جانب الفريقين واستحواذ على الكرة في منتصف الملعب وكانت الهجمات على المرمى قليلة للغاية.



وفي الشوط الثاني نجح فريق اوراوا ريد دياموندز بطل اليابان في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب شينزو كوروكي في الدقيقة 50 من عمر اللقاء .



وكان فريق اوراوا ريد دياموندز الياباني حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون رد ليتأهل الي نهائي البطولة القارية .



جدير بالذكر ان فريق اوراوا ريد دياموندز يواجه الهلال بطل السعودية في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا يوم السبت 9 نوفمبر 2019 علي استاد جامعة الملك سعود.