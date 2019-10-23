أهم اخبار الحوادث.. حكاية فيروز وأيمن نور مع عزام التميمي مسئول تبرعات جماعة الإخوان الإرهابية.. تعرف على سبب كارثة نفق العروبة

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية ابرزها :
مفاجأة.. تعرف على سبب كارثة نفق العروبة
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، فتح نفق العروبة فى الاتجاهين بعد أن تمكنت نحو ٣٠ سيارة شفط تابعة لمحافظة القاهرة، والجهات المعنية من رفع كميات هائلة من مياه الأمطار التي أغرقت النفق وتسببت فى شلل مرورى تام بكافة محاور العاصمة .
حجز إعادة محاكمة 3 متهمين بقتل سيدة ألمانية لـ 16 ديسمبر للحكم
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، حجز إعادة محاكمة 3 متهمين بقتل سيدة ألمانية الجنسية لسرقتها بمدينة نصر، لجلسة 16 ديسمبر للنطق بالحكم.
بداخلها 106 قطع سلاح.. 3 عناصر إجرامية يديرون 6 ورش لتصنيع الأسلحة داخل جبال أسيوط
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية لإدارتهم ورش لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بأسيوط وبحيازتهم 107 قطع سلاح نارى.
حكاية فيروز وأيمن نور مع عزام التميمي المسئول عن تبرعات الإخوان الإرهابية
ذاع خلال الفترة الأخيرة صيت الإخوانية "فيروز. ح"، بأوساط أعضاء جماعة الإخوان الهاربين بتركيا نظرا للدور الذي تلعبه من خلال جمع التبرعات ودعم الجماعة الإرهابية وقيام الهارب أيمن نور باستغلالها في الحصول على تمويل لصالح قناة الشرق الإخوانية، ولم يقتصر دورها على هذا الحد بل استغلها أيمن نور في زيادة التمويل الذى يحصل عليه من عضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية عزام سلطان التميمي لصالع قناة الشرق الإخوانية.
النائب العام يكلف فريقا من النيابة العامة بالتفتيش على سجون طرة وسماع شكاوى المسجونين
كلف النائب العام فريقا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال أمس، الثلاثاء، برفقة متخصصين إلى منطقة سجون طرة؛ وذلك للتفتيش عليها.
مدير مرور الجيزة يتفقد انتشار الخدمات على الطرق وسيارات شفط مياه الأمطار
رصدت غرفة عمليات مرور الجيزة هدوءا تاما حيث سجلت كثافات مرورية خفيفة بعدة طرق ومحاور دون تراكمات للمياه.
لو عربيتك عطلت على الطريق في الأمطار.. اتصل فورا على هذا الرقم
نشرت الإدارة العامة للمرور، وحدات مرورية، وأوناشا وسيارات إغاثة، في إطار تعليمات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالاستعداد التام لمواجهة الطوارئ والطقس السيئ وحل المشكلات المتعلقة بقضايا المرور على الطرق والمحاور الرئيسية.
للحد من حوادث الطرق .. ١٠ نصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ
قالت مصادر أمنية إن غرف عمليات إدارات المرور المختلفة رفعت حالة الطوارئ، وتجري عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.
مفاجأة.. تعرف على سبب كارثة نفق العروبة
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، فتح نفق العروبة فى الاتجاهين بعد أن تمكنت نحو ٣٠ سيارة شفط تابعة لمحافظة القاهرة، والجهات المعنية من رفع كميات هائلة من مياه الأمطار التي أغرقت النفق وتسببت فى شلل مرورى تام بكافة محاور العاصمة .
حجز إعادة محاكمة 3 متهمين بقتل سيدة ألمانية لـ 16 ديسمبر للحكم
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، حجز إعادة محاكمة 3 متهمين بقتل سيدة ألمانية الجنسية لسرقتها بمدينة نصر، لجلسة 16 ديسمبر للنطق بالحكم.
بداخلها 106 قطع سلاح.. 3 عناصر إجرامية يديرون 6 ورش لتصنيع الأسلحة داخل جبال أسيوط
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية لإدارتهم ورش لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بأسيوط وبحيازتهم 107 قطع سلاح نارى.
حكاية فيروز وأيمن نور مع عزام التميمي المسئول عن تبرعات الإخوان الإرهابية
ذاع خلال الفترة الأخيرة صيت الإخوانية "فيروز. ح"، بأوساط أعضاء جماعة الإخوان الهاربين بتركيا نظرا للدور الذي تلعبه من خلال جمع التبرعات ودعم الجماعة الإرهابية وقيام الهارب أيمن نور باستغلالها في الحصول على تمويل لصالح قناة الشرق الإخوانية، ولم يقتصر دورها على هذا الحد بل استغلها أيمن نور في زيادة التمويل الذى يحصل عليه من عضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية عزام سلطان التميمي لصالع قناة الشرق الإخوانية.
النائب العام يكلف فريقا من النيابة العامة بالتفتيش على سجون طرة وسماع شكاوى المسجونين
كلف النائب العام فريقا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال أمس، الثلاثاء، برفقة متخصصين إلى منطقة سجون طرة؛ وذلك للتفتيش عليها.
مدير مرور الجيزة يتفقد انتشار الخدمات على الطرق وسيارات شفط مياه الأمطار
رصدت غرفة عمليات مرور الجيزة هدوءا تاما حيث سجلت كثافات مرورية خفيفة بعدة طرق ومحاور دون تراكمات للمياه.
لو عربيتك عطلت على الطريق في الأمطار.. اتصل فورا على هذا الرقم
نشرت الإدارة العامة للمرور، وحدات مرورية، وأوناشا وسيارات إغاثة، في إطار تعليمات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالاستعداد التام لمواجهة الطوارئ والطقس السيئ وحل المشكلات المتعلقة بقضايا المرور على الطرق والمحاور الرئيسية.
للحد من حوادث الطرق .. ١٠ نصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ
قالت مصادر أمنية إن غرف عمليات إدارات المرور المختلفة رفعت حالة الطوارئ، وتجري عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.