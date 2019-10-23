اليونيدو تحتفل بتنفيذ الدورة الثانية لزراعة القطان طويلة التيلة



احتفل اليونيدو بنجاح المشروع فى تنفيذ الدورة الثانية لزراعة الأقطان طويلة التيلة وفائقة الطول بالطرق التقليدية او العضوية تبعا لمعايير مبادرة قطن افضل الدولية، مما ينتج قطن ذومواصفات عالية الجودة ويراعي الابعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وذلك في إطار "مشروع القطن المصري





وشملت الاحتفالية تنظيم زيارة بالتعاون مع جمعية قطن مصر وشركة فيلمار للغزل والنسيج لوفد من ممثلي العلامات التجارية العالمية وعدد من المستثمرين الدوليين وكبار ممثلي سلسلة القيمة في مجال صناعة الغزل والنسيج حيث تضمنت الزيارة الى مواقع صناعية فى مصر مثل مجموعة صناعة النسيج ببرج العرب و الفيوم.





وأكد مسؤولي الاستدامة John Lewis قائلا :"نحن فخورون للغاية بالانضمام إلى مشروع القطن المصري التابع لليونيدوكعضوًا في مجموعة عمل القطاع الخاص للقطن المصري إلى جانب موردينا المصريين الموثوق بهم. ونحن ملتزمون بالعمل معًا لتحقيق صناعة قطن مصرية مستدامة.



وأضاف " مشروع اليونيدو للقطن المصري هو مبادرة مهمة لنا لتحقيق استراتيجية التوريد الخاصة به للحصول على قطن مصري ذو صناعة مسؤولة ومستدامة، كما ان المشروع يدعم تعزيز قطن مصري مستدام وعالي الجودة."



كما عقد علي_ هامش الاحتفال _ يوم حصاد القطن لأول مرة في محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع شركة الكان لصناعة القطن حيث شارك في يوم الحصاد عدد من الجهات ذات الصلة من ممثلى محافظة كفر الشيخ ووزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن ووزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الاعمال، وجمعية قطن مصر، ووكلاء مديرية الزراعة بكفر الشيخ ودمياط ولفيف من الأساتذة المتخصصين والمهندسين الزراعيين، بالإضافة الى وفد من ممثلي العلامات التجارية العالمية والمستثمرين الدوليين وكبار ممثلي سلسلة القيمة فى مجال صناعة الغزل والنسيج.





واختتمت الزيارة بأجتماع مائدة مستديرة والذى عقد ، حيث تناول المؤتمر موضوعات رئيسية متعلقة بتطوير و استدامة الغزل والنسيج والاستثمار في إنتاج القطن المصري طويل التيلة و فائق الطول، 23بالإضافة إلى أهمية برامج تطوير التعليم على طول سلسلة الانتاج وإعادة القطن المصري في سوق التنافس العالمي.







كذلك يستفيد مشروع القطن المصري الذي تنفذه اليونيدو من مبادرة " Cotton for life" وهى مبادرة المسؤولية المجتمعية للشركات والتى تنفذها شركة “فيلمار للنسيج” بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وخاصة معهد بحوث القطن، وعدد ممثلي القطاع الخاص في مجال القطن والغزل والنسيج؛ بالتمويل من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى.







يبحث مشروع القطن المصري إلي تعزيز القدرة التنافسية والطلب من قبل الأسواق الدولية، ويضع المشروع أولوية لجوانب الإستدامه والشمولية والقيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن المصري خاصة طويل التيلة وفائق الطول.