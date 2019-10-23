مباراة الأناقة | ملكات العالم بفساتين ساحرة في أسبوع| من الأجمل؟

على مدار الأيام الماضية، كان هناك حضور قوي ومميز لملكات العالم في العديد من الفعاليات والجولات الملكية، فتألقن في إطلالات مبهرة من الذوق الملكي الذي عادة ما يخطف قلوب نساء العالم ويحاولن به اختيار العديد من الأفكار الخاصة بالملابس من وحي أناقة وذوق الملكات والأميرات.



ففي حفل مبهر في طوكيو، تجمعت ملكات العالم في حفل تولي الإمبراطور الياباني ناروهيتو رسميًا العرش، خلال حفل ضخم حضره شخصيات من أكثر من 180 دولة حول العالم أمس.



ملكات العالم اللاتي شاركن في هذا الحدث، لفتن الأنظار بإطلالتهن وفساتينهن البراقة والأنيقة، فملأت صورهن مواقع التواصل الاجتماعي، وكان على رأسهن ملكة إسبانيا ليتزيا، وملكة هولندا ماكسيما، وماتيلدا ملكة بلجيكا .



وخلال زيارة ملكات العالم إلى طوكيو، تألقن بالعديد من الإطلالات خلال الحفل الضخم ومأدبة العشاء التي تم تنظيمها، وارتدين بها فساتين مختلفة ومبهرة.



أما بالنسبة لأميرات العائلة الملكية البريطانية، فقد تألقت ميجان ماركل أمس بفستان موف سادة محتشم خلال حضورها افتتاح مؤتمر الشباب العالمي الأول في لندن.



أما الأميرة كيت ميدلتون دوقة كامبرديج، فقد تألقت منذ يومين خلال فعالية بالقصر الملكي، وارتدت فستانا بنيا مشجرا بسيطا، وذلك عقب عودتها من الجولة الملكية في باكستان.



كما تألقت ماكسيما ملكة هولندا، في زيارتها الرسمية إلى الهند الأسبوع الماضي مع زوجها الملك ويليم ألكسندر، وظهرت بعدة إطلالات على مدار 5 أيام متتالية من الزيارة.