قبل مواجهة جينيراسيون.. أبو رجيلة يخشى على الزمالك من هذا الأمر

أكد محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق ، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على استعداد تام لتحقيق الفوز على ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي في المباراة التي تجمع بينهما غدا ضمن إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا والتأهل لدور المجموعات .





وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية "تايم سبورت"، أنه لديه ثقة كبيرة في تخطي لاعبو الزمالك مباراة الغد أمام منافسة جينيراسيون فوت السنغالي موضحا أنه يخشى على لاعبى الزمالك التأثر بفترة الراحة التي حصل عليها عقب انتهاء مباراة المقاولون في الجولة الخامسة وتوقف الدوري المصري.





وعبر محمود أبو رجيلة عن تمنياته من استعدادات الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك من أخذ الحذر خلال فترة التوقف والراحة التي تعرض لها اللاعبين دون مواجهة أي تأثيرات في مباراة الغد .



