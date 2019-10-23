مجدي عبدالعاطي: أسوان يعسكر في القاهرة لتعويض فترة توقف الدوري

قال مجدى عبد العاطى ،المدير الفنى لفريق أسوان، إنه يدرس إقامة معسكر خارجي لفريق أسوان في القاهرة، لمدة أسبوعين لتعويض فترة توقف الدوري لأكثر من شهر وذلك عقب الفوز علي فريق أنبي في خامس جولات الدورى الممتاز .





وأشار عبدالعاطي إلى أن الفريق متضرر من طول فترة التوقف موضحا أنه يسعى لإقامة المعسكر لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.





وأضاف أن حصول أسوان على الثلاث نقاط في لقاء إنبي كان أمر مهم جدا لتصحيح المسار، لافتا إلى أنه نجح فى السيطرة على مجريات المباراة ، بفضل تحركات خط الوسط وإغلاق منطقة المناورات بوسط الملعب أمام مفاتيح لعب فريق أنبى، حتى استطاع اللاعبون أحراز الهدف الأول، والحفاظ عليه طوال المباراة، وأوضح ان اللاعبين كانوا يعانون من ضغط عصبى كان يلازمهم طوال الفترة الماضية عقب تلقيهم هزيمتين من الأهلى والمقاصة.





ووجه الشكر للاعبين والجهاز الفنى ومجلس إدارة نادى أسوان على المجهود الذى تحقق خلال الفترة الماضية، والذى كان دافعا قويا للفوز بمباراة إنبي ، والتى ستكون دفعة معنوية قوية للاعبين والجهاز الفنى لإستكمال باقى مباريات الدورى بهذا المستوى.



