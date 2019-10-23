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مرأة

فستان بـ الكرانيش واللون البوستاج... لطيفة فى إطلالة جديدة تخفي عمرها الحقيقي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:51 م
لطيفة
لطيفة
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رنا عصمت
نشرت الفنانة لطيفة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام فى أحدث ظهور لها.

وتألقت الفنانة التونسية لطيفة، بإطلالة مبهجة وانيقة تخفى عمرها الحقيقى، من خلال اعتمدها على فستان باللون البوستاج وهو من الالوان المبهجة، وتميز تصميم الفستان بـ الكرانيش من منطقة الوسط مع القماش الشيفون والتول.

واعتمدت على وضع المكياج الذي يناسب لون الفستان ولون بشرتها، وتركت شعرها منسدلًا ، ونسقت مع هذه الاطلالة حذاء ذات الكعب العالى باللون الذهبى.

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