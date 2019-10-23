أكبر مبنى في العالم ثلاثي الأبعاد.. دبي تدخل موسوعة جينيس.. فيديو وصور

دخلت بلدية إمارة دبي موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، عبر إنجاز بناء أكبر هيكل ثلاثي الأبعاد في العالم كجزء من مبنى مطبوع ثلاثي الأبعاد.



ويعد المشروع الجديد عبارة عن بناء متكامل يشتمل على طابقين بارتفاع 9.5 متر وبمساحة إجمالية 640 مترًا مربعًا.



ويعتبر المشروع الجديد أكبر وأول مبنى مطبوع في العالم، مكون من طابقين، وتقدر تكلفة المبنى بـ 2 مليون درهم.



ويأتي تنفيذ المشروع بناء على توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ببناء 25 بالمائة من المباني في إمارة دبي بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030.



وتم تنفيذه بتقنية الطباعة وفي موقع البناء مباشرة تحت ظروف عمل خارجية وباستخدام مكونات محلية.



كما أن المبنى تم تنفيذه حسب متطلبات الاستدامة ومعايير المباني الخضراء، حيث يتميز بأنظمة عزل فعّالة من خلال طباعة الحوائط بشكل هندسي مبتكر ويزيد من إمكانية الاستفادة من الفراغات داخل الحائط.



كما يساعد بشكل رئيسي على عزل المبنى حراريًا والتقليل من استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى وضع حلول لتوصيل الخدمات داخل الحوائط المطبوعة، والتي تشمل جميع الخدمات للمبنى من كهرباء ومياه واتصالات وتكييف وتقنيات نظم المعلومات.