إيرادات فيلم Joker تقترب من مليار دولار أمريكي

حقق فيلم Joker الامريكي إيرادات بلغت 741 مليونا و318 ألف دولار أمريكي حول العالم بعد مرور 3 أسابيع على طرحه بالسينما الأمريكية والعالمية.



وحقق فيلم Joker في الولايات المتحدة الامريكية إيرادات بلغت 250 مليون دولار أمريكي و في افريقيا وآسيا وأوروبا 491 مليون دولار أمريكي.



فيلم جوكر Joker مصنف للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.



الفيلم شارك بمهرجان تورنتو السينمائى الدولى عن عرض خاص، بعد فوزه بالأسد الذهبى للمسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا السينمائى.

