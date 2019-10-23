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توك شو

وزيرة الداخلية اللبنانية: حل الأزمة الحالية سياسي وليس أمنيا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:14 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قالت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أن هناك محاولة لفتح الطرق الرئيسية لمساعدة المواطنين فى سهولة التنقل داخل الأراضى اللبنانية خصوصا أن هناك حالات صعبة تريد الذهاب الى المستشفيات أو شراء حاجتها الضرورية.

وأضافت ريا الحسن وزيرة الداخلية اللبنانية خلال مداخلتها الهاتفية لقناة الحدث، أن هناك بعض المحاولات من الجيش اللبنانى لفتح بعض الطرق الهامة والرئيسية، موضحة أن قوى الأمن الداخلية لديها توجيهات من الحريري بحماية المتظاهرين من أي أساليب عنف تضر بالمواطنين.

وأوضحت وزيرة الداخلية اللبنانية، أن الحل للأزمة الحالية لن تكون بالأمن ولكن ستكون بالسياسة، وأن تعليمات الأمن بالداخل هي واضحة لحماية الوطن من الداخل وحماية ممتلكات الدولة والخاصة من أي أعمال تخريب وعنف تضر بها.
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