Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مؤسسة دور التربية بالجيزة تحتفل بانتصارات أكتوبر بعروض فنية وموسيقية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:15 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
محمد عبد المنعم
نظمت مؤسسة دور التربية بالجيزة احتفالية بمناسبة انتصارات حرب اكتوبر المجيدة، في حفل بهيج وتماشيا مع خطة وزارة التضامن الاجتماعي لغرس ثقافة الانتماء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

تضمنت فقرات حفل مؤسسة دور التربية بالجيزة، السلام الجمهوري وعرض بروجيتكور عن انشطة الداروعرض فيلم تسجيلي عن يوضح بطولات وانتصارات القوات المسلحة في حرب اكتوبر المجيدة.

وقدم الأبناء عرضا مسرحيا بعنوان "أيهما أفضل كمعلم" وعرض مسرحي عن المرأة الريفية وعرض فنون شعبية "حلاوة شمسنا" واوبريت غنائي بمصاحبة الآلات الموسيقية "شايلين في أيدنا سلاح" وعرض فني عن فضل المعلم وإلقاء قصيدة للمعلم للشاعر أحمد شوقي.

وفي الختام تم توزيع شهادات التقدير علي الأبناء والشركاء، حضر الاحتفالية برنامج اطفال بلامأوي وإدارة الدفاع الاجتماعي، وفي نفس الإطار أقيم علي هامش الاحتفالية معرض لمنتجات خاصة بفتيات دار الملاحظة وأبناء الدار.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامجا متكاملا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر من أجل الحد من ظاهرة أطفال الشوارع من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الحماية والرعاية للأطفال بالاضافة لتطوير 6 مؤسسات رعاية اجتماعية كبيوت أمنة تقدم الخدمات للأطفال.
Advertisements

ترشيحاتنا

تاريخ 96 سنة ضاع في 7 دقائق.. «زبيدة» قصة فتاة ألحقت العار بـ BBC وفضحت إعلام الإخوان

تحليل فيديو اعتداء شقيقة زينة على أحمد عز.. أول ظهور لـ التوءم | والفنان لا يعرف أسرة زوجته

مصر فوق الجميع.. تعليق محمود الخطيب على تأجيل الدورى وموعد مباراة القمة

بـ فستان ذهبي قصير.. نرمين الفقي تشعل مواقع التواصل

متحدث الحكومة يكشف مفاجآتين عن أمطار أمس.. فيديو

عمرو وردة يثير الجدل مع فتاة جديدة..شاهد السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك

مباراة الأناقة | ملكات العالم بفساتين ساحرة في أسبوع| من الأجمل؟