مؤسسة دور التربية بالجيزة تحتفل بانتصارات أكتوبر بعروض فنية وموسيقية

نظمت مؤسسة دور التربية بالجيزة احتفالية بمناسبة انتصارات حرب اكتوبر المجيدة، في حفل بهيج وتماشيا مع خطة وزارة التضامن الاجتماعي لغرس ثقافة الانتماء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.



تضمنت فقرات حفل مؤسسة دور التربية بالجيزة، السلام الجمهوري وعرض بروجيتكور عن انشطة الداروعرض فيلم تسجيلي عن يوضح بطولات وانتصارات القوات المسلحة في حرب اكتوبر المجيدة.



وقدم الأبناء عرضا مسرحيا بعنوان "أيهما أفضل كمعلم" وعرض مسرحي عن المرأة الريفية وعرض فنون شعبية "حلاوة شمسنا" واوبريت غنائي بمصاحبة الآلات الموسيقية "شايلين في أيدنا سلاح" وعرض فني عن فضل المعلم وإلقاء قصيدة للمعلم للشاعر أحمد شوقي.



وفي الختام تم توزيع شهادات التقدير علي الأبناء والشركاء، حضر الاحتفالية برنامج اطفال بلامأوي وإدارة الدفاع الاجتماعي، وفي نفس الإطار أقيم علي هامش الاحتفالية معرض لمنتجات خاصة بفتيات دار الملاحظة وأبناء الدار.



يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامجا متكاملا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر من أجل الحد من ظاهرة أطفال الشوارع من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الحماية والرعاية للأطفال بالاضافة لتطوير 6 مؤسسات رعاية اجتماعية كبيوت أمنة تقدم الخدمات للأطفال.