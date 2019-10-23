أشهر لقطة لغرق الشوارع.. مفاجآت حول صاحب السيجارة على موتوسيكل المطر

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة طريفة لرجلين في الطريق أثناء هطول الأمطار، وكانت هناك امراة في الصورة يظهر عليها ملامح الرهبة والفزع.



وقال سلامة أحمد " سائق الموتوسكل "، إن الشخص الجالس خلفه ويشرب سيجارة لديه هموم الدنيا، نتيجة انشغالة بمرض ابنه واستنجاد أسرتة به للإسراع في الحضور.



وأضاف سائق الموتوسكل البالغ من العمر ٣٣ عامًا، في تصريح خاص لصدى البلد، أنه يعمل كاتبًا ماليًا بالمجلس القومي للمرأة، وانتهى من عمله الساعة ٣ عصرًا وكان ذاهب لعمل آخر، فلجأ إليه صديقة " هود الرفاعي" المشهور بالسيجارة ليوصلة لبيتة سريعًا لإسعاف ابنة المريض.



وتابع سلامة، أن الأمر خلف هذة القصة تكمن فى استنجاد المرأة التي بداخل السيارة به وبرفيقه، مستكملًا " هي قالتلي ياأستاذ العربية دخلها ماية، قولتلها ياسيتى سبيني في اللى أنا فيه".



وأردف سلامة أحمد، أن أحد سائقي السيارات سمع بهذا الموقف الطريف فالتقط هذه الصورة، مضيفًا لقد فُضحت غلى مواقع التواصل الإجتماعي، وتابع ساخرًا "حسبي الله ونعم الوكيل "