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توك شو

القط: هناك أزمات تؤدي لمتلازمة للتطرف العاطفي.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:08 م
متلازمة التطرف العاطفي
متلازمة التطرف العاطفي
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قسم التوك شو
قال الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، إن كلًا من الأطفال والمراهقين لديهم مشاعر قوية جدًا بشكل عام، وتكون عنيفة متحولة في كل الامزجة الحب والكره والغضب والحزن والدهشة.

وذكر دكتور القط، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، الذي يذاع على قناة cbc ، وأن المراهقين يظهر عليهم هذه المشاعر لأننا لم نسمح لهم بخروج هذه المشاعر أو الطاقة كما نسمح للطفل ان يعبر عن هذه الحالات بالبكاء او الصراخ والضحك وان المراهقة هي امتداد لمرحلة الطفولة مع الاختلاف في كيفية التعبير عن مشاعرهم.

وتابع دكتور القط، أن تلي مرحلة المراهقة مرحلة النضج والتي تكتمل فيها النضج العاطفي لدى الفرد ويستطيع السيطرة على مشاعره، ولكن يظل هناك أفراد لم يصلوا الى هذه المرحلة ولذلك تصبح مشاعرهم متطرفة.

وعرض دكتور القط، أن هذه الشخصيات تقع بين ثلاثة أنواع من الاقسام، والنوع الأول هو الشخصية الحساسة التي تتفاعل مع ابسط واقل التغيرات والتعاطف معها بشكل شديد، النوع الثاني هم الأشخاص المبدعة مثل الكتاب والشعراء والموسيقيين وهم أيضًا لديهم حساسية عالية بالعالم المحيط به، أما النوع الثالث هم المضطربون نفسيًا وينقسمون إلى اضطرابات الشخصية الحادية، اضطرابات الشخصية الهستيرية، اضطرابات الاكتئاب والهوس وهي الاضطرابات المزاجية والوجدانية، و اضطرابات الصدمة.
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