فين ديزل يعلن انضمام مغنية راب لـ Fast & Furious 9 .. تعرف عليها

كشف النجم العالمي فين ديزل عن انضمام مغنية الراب الامريكية كاردي بي لاسرة فيلم Fast & Furious الذي يتم تصويره بين لندن والولايات المتحدة الامريكية.



وظهر فين ديزل في فيديو برفقة كاردي بي في فيديو نشره بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ليعلن عن انضمام كاردي بي لسلسلة الافلام الاشهر في العالم، قائلا في الفيديو :" اظن انها ستكون هي الافضل".



وقال موقع ET في تقرير له ان مصادر من ادخل فيلم Fast & furious اكدت ان كاردي بي تقدم دورا صغيرا لكن مهم خلال احداث الفيلم المقرر طرحه في مايو 2020.



واما عن اخر اعمال كاردي بي في السينما الامريكية هو فيلم Hustlers مع النجمة العالمية جينفير لوبيز وتجسد خلاله راقصة داخل ملهى ليلي معروف في نيويورك.