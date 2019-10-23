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أخبار البلد

سفير مصر الجديد بالرياض يقدم أوراق اعتماده إلى خادم الحرمين الشريفين

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:12 م
السفير أحمد فاروق
السفير أحمد فاروق
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أ ش أ
قدم السفير أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية الجديد في الرياض اليوم الاربعاء أوراق اعتماده إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ونقل السفير فاروق خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية إلى خادم الحرمين الشريفين، كما أكد اعتزاز القاهرة بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين - خلال اللقاء - عن تقديره للسيد رئيس الجمهورية، مؤكدًا على حرص الرياض على التعاون الحثيث مع القاهرة في مختلف المسائل الثنائية، والقضايا الإقليمية والعربية محل الاهتمام المشترك.
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