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أخبار البلد

مكافحة الإدمان يكشف على 580 سائق حافلة مدارس خلال 3 أسابيع

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:40 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
وقعت لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الكشف على 580 سائقا في أول 3 أسابيع من الفصل الدراسي الحالي في محافظات القاهرة والجيزة ودمياط والمنوفية والإسكندرية والمنيا.

وتبين - وفقا لبيان الصندوق اليوم - تعاطى 11 حالة من السائقين للمواد المخدرة منهم 9 حالات حشيش وحالة ترامادول، وحالة أفيون بنسبة تعاطى 2.1%، كما تم الكشف أيضا خلال هذه الفترة - في نفس المحافظات - على 1302 من العاملين والسائقين في الإدارات التعليمية المختلفة، مشيرا إلى أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالعديد من حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية طوال العام الدراسي الحالي.

من ناحية أخرى، يواصل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" تلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي حافلات المدارس للمواد المخدرة.
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