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توك شو

سياسي لبناني: قرار وزير الاتصالات بشأن الـ واتس آب تسبب في خسائر اقتصادية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:47 م
الثورة اللبنانية
الثورة اللبنانية
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قسم التوك شو
قال نضال السبع المحلل السياسي اللبناني إن السلطة أخفقت في استيعاب الأشخاص و استهترت بوجع الناس، لافتًا إلى أن الوقفة الإصلاحية التي يقدمها الرئيس لديها الكثير من العديد وهي إصدار قانون بالعفو للمختطفين بمعني ان كل الذين اخترقوا الجرائم وعملوا معارك و حروب سوف يخرجوا بعفو عام.

وأضاف نضال السبع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "إكسترا نيوز" إن الحد الأدنى لقرارات الرئيس "الحريري" أن يقوم بإقصاء الوزير "محمد شقير" مشيرًا إلى هناك وزراء مستفزين داخل هذه الحكومة وبعد قرار الوزير " محمد شقير"، موضحًا إلى أن القرار الذي أتخذه الوزير "شقير" بشأن "الواتس اب" وصل لكم من الخسائر الاقتصادية التي تحملها الدولة اللبنانية والشعب اللبناني.

وتابع المحلل السياسي اللبناني قائلا " بما اننا بلد فقير ونقع تحت الدين هل معالجة هذا الأمر هي الذهاب وأخذ 11 مليار و 800 مليون" .

وأشار نضال السبع إلى إن الحكومة اللبنانية هى جزء من الطاقم السياسي و المواطنين قلقت من هذا النظام واهمية هذا الحراك انه بعيد عن السياسيين، لافتًا إلى ان هناك محاولات من بعد الأتراك للسيطرة على هذا الحراك وتأجيره لأي طرف .

وأكد المحلل السياسي اللبناني إن قائد الجيش اتخذ قرارًا بفتح الطرقات لأن هناك بعض البلطجية يمنعون الناس من التحرك وحرية التعبير عن الرأي تساوي حرية الحركة والتنقل، مشيرًا إلى ان الأتراك تدفع للقيادات السياسية ومحاولة منع الحركات السلمية.
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