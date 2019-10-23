استشاري يكشف عن علاقة التقلبات المناخية بالجهاز الهضمي والوصلات العصبية بالمخ

قال الدكتور مدحت خليل استشاري الجهاز الهضمي و الكبد، إن التقلبات المناخية تحدث تغيرات في التوصيلات العصبية في المخ، مشيرا إلى أن الجهاز الهضمي مرتبط إرتباطا وثيقا بالوصلات العصبية بالمخ.



وأضاف مدحت خليل خلال حواره لبرنامج طمن القلب للقلب" المُذاع على قناة " إم بي سي مصر 2" إن المواد الكيماوية و الرسائل الكيميائية التي بين خلايا المخ تُرسَل للجهاز الهضمي، موضحا أن هناك بعض الأشخاص تأثرت بمناخ أمس بالاكتئاب والإحباط ومشاكل القولون العصبي تزيد عنده.



وأوضح استشاري الجهاز الهضمي و الكبد، أن الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة مع الإمساك تزداد مع تقلبات الجوية وهذا الوقت من السنة يبدأ ظهور تعب مرضى القرحة الهضمية.