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فن

طلب غريب من جينفير انيستون لطليقها جاستين ثيروكس

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:15 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم
بمجرد انضمام النجمة العالمية جينفير انيستون لموقع التواصل الاجتماعي انستجرام حديثا، قام زوجها السابق الممثل الأمريكي جاستين ثيروكس بمتابعتها مؤكدا ان هي من طلبت منه القيام بذلك. 

وقال جاستين ثيروكس بحسب ما جاء في موقع ET الأجنبي ان جينفير انيستون اتصلت به وقالت له :" انت لم تقم بمتابعتي على انستجرام" ليرد: "تابعتك بالفعل" لترد عليه زوجته السابقة: " لا لم تفعل ذلك"، ليقوم بعد ذلك بمتابعتها بموقع انستجرام. 

واشار جاستين ثيروكس الى انه شعر بأنه وضع في مأزق وكان عليه متابعة جينفير انيستون والتعليق على صورها. 

وكانت جنيفير انيستون حققت رقما قياسيا بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بوصول عدد متابعيها بـ انستجرام لـ 10 ملايين متابع في ساعات قليلة.
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