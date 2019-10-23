طلب غريب من جينفير انيستون لطليقها جاستين ثيروكس

بمجرد انضمام النجمة العالمية جينفير انيستون لموقع التواصل الاجتماعي انستجرام حديثا، قام زوجها السابق الممثل الأمريكي جاستين ثيروكس بمتابعتها مؤكدا ان هي من طلبت منه القيام بذلك.





وقال جاستين ثيروكس بحسب ما جاء في موقع ET الأجنبي ان جينفير انيستون اتصلت به وقالت له :" انت لم تقم بمتابعتي على انستجرام" ليرد: "تابعتك بالفعل" لترد عليه زوجته السابقة: " لا لم تفعل ذلك"، ليقوم بعد ذلك بمتابعتها بموقع انستجرام.





واشار جاستين ثيروكس الى انه شعر بأنه وضع في مأزق وكان عليه متابعة جينفير انيستون والتعليق على صورها.



