رئيس جامعة الأزهر يشارك في احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين بفرع أسيوط

زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، اليوم الأربعاء، كليات قطاع الوجه القبلي بأسيوط، يرافقه الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور صلاح مناع، عميد كلية اللغة العربية.



وخلال كلمته التي ألقاها في احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين التي نظمتها كلية اللغة العربية بأسيوط، أعلن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة أن الظروف الجوية وتغير الطقس الذى حدث بالأمس جعل الكثير من المقربين يقول لي استرح واعتذر عن السفر لأسيوط، لكنه رفض.



وأضاف أنه أكثر الناس سعادة بوجوده في هذه الاحتفالية ل"تكريم المتفوقين" مشيرا إلى أن سعادته لا يمكن وصفها بتكريم أبنائه المتفوقين من أبناء الجامعة.



وأكد رئيس الجامعة أنه ومن خلال النظر “وجدت أن اثنين في الوجود فقط يحبان لغيرهما أن يكون أفضل منهما والديك وأستاذك”، موضحا أن زميلك وصديقك وحتى أخوك لابد أن يكون هناك شيء في النفس، فوالدك تجده في جميع المحافل والمناسبات يفتخر بك، وكذلك الأستاذ، عندما تنجح وتتبوأ منصبا مهما أو تحقق إنجازا علميا تجد الأستاذ يأتي ويقول: “هذا تلميذي”.



وأشار رئيس الجامعة أنه اليوم

يجمع بين الصفتين، قائلا: “فما بالكم بمدى سعادتي في هذا اليوم وأنا أب لكم فأنتم أبنائي، إضافة إلى أنني أستاذ جامعي.



وأوضح رئيس الجامعة أن أي مؤسسة تنجح بالتكاتف والترابط والتواصل، لافتا أنه من هذا المنطلق حرصت على حضور هذا اللقاء لتكريم أبنائي المتفوقين، ومشاركتكم فرحة التفوق.

وأوصى فضيلة رئيس الجامعة -في كلمته- أبنائه إياكم والشائعات خاصة التي يتم ترويجها على صفحات وسائل “التدمير الاجتماعي” لماذا؟ لأنها صارت وسيلة للاساءات ، وسيلة لهدم المؤسسات وهدم القيم والأخلاق، تستغلها بعض الدول للهجوم على الدول الأخرى من خلال “حروب الجيل الرابع” وتعتمد على استغلال مواقع “السوشيال ميديا” لنشر الشائعات والفوضى وإسقاط هيبة الدولة.



وتابع : لكننا نقف هنا أمام تساؤل مهم، لماذا تستهدف الشائعات بشكل خاص جامعة الأزهر ولدينا في مصر العديد من الجامعات، والإجابة هنا هي، أن نشر شائعة في أي جامعة سوف تنحصر في مربعها الجغرافي، لكن من يروج الشائعات بين جامعة الأزهر لأنها مترامية الأطراف من الأسكندرية إلى أسوان إلى جنوب سيناء، بالإضافة إلى أن نشر الشائعات في جامعة الأزهر يتخطى حدود الدولة إلى أكثر من ١٠٠ دولة، لأنها يدرس بها أكثر من ١٠٠ جنسية، تتمثل في أكثر من ٢٣ ألف طالب وافد، إذا الأمر ليس بهذه السهولة، ويجب أن ينتبه كل طالب وطالبة ويعلم أنه مستهدف فإياكم والإنجراف والانسياق وراء الشائعات.



وحذر أبنائه الطلاب من الانسياق وراء الشائعات، من خلال التفاعل والاعجاب وغير ذلك، موجها حديثه إلى أبنائه وبناته من طلاب وطالبات الجامعة بأن يكونوا “طاقة إيجابية” ولا يكونوا “طاقة سلبية”، مشيرا إلى أن من يسيء إلى الأزهر هو في الحقيقة يسيء إلى نفسه، مؤكدا أن هؤلاء المغرضين يستمدون قوتهم من سلبيتنا وتخاذلنا، ودور كل واحد منا الإيجابي يكون بالرد عليهم والاعتزاز بأنفسنا وبمؤسستنا العريقة، حتى لا نعطي لهم فرصة لتكرار هذا الأمر.

وفي الختام كرم الدكتور صلاح مناع، عميد كلية اللغة العربية بأسيوط، رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة.