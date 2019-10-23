احتفالية كبرى بالذكرى الـ ٤٦ لحرب أكتوبر غدا بجامعة طنطا



وأضاف رئيس الجامعة أن معركة العبور العظيم تعد من ملاحم الحروب العظيمة على مستوى العالم التى تجلت فيها شجاعة جنود وضباط قوانتا المسلحة ، موجهًا التحية لقواتنا المسلحة وأبطالها العظام ، وللشهداء فى كل معاركنا الوطنية ، الذين صنعوا من نسيج أرواحهم ملحمة النصر الخالد.



تتضمن الاحتفالية ماراثون لطلاب الجامعة بمشاركة 750 طالبا وطالبة، يبدأ في العاشرة والنصف صباحًا من أمام بوابة كلية الهندسة بمجمع سبرباي وينتهي بكلية التربية الرياضية ، على أن يتم افتتاح الاحتفالية في السابعة مساءً بمعرض للفنون التشكيلية بالبهو الرئيسي لمركز المؤتمرات ، ثم حفلًا فنيًا بمشاركة عازف العود والمطرب أشرف علي ، والفنانة انجليكا بمصاحبة عازف البيانو الفنان أحمد حامد ، وفقرة فنية لمدرسة سمارت للغات بطنطا ، وفريق كورال الجامعة بقيادة د. سمير القمري ، كما يتضمن الحفل عرض فيلمًا تسجيليًا في اطار الاحتفالية وتكريم الطلاب المتميزين في كافة الأنشطة والفائزين في المسابقات الفنية في مجالات الشعر والفيلم التسجيلي واللوحات التشكيلية ، وذلك بحضور جمع من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

اعلن رئيس جامعة طنطا عن تنظيم احتفالية كبرى بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة 1973 ، بعنوان "اكتوبر .. العبور الجديد" مساء الغد بمركز المؤتمرات بالجامعة .وأكد رئيس الجامعة أن حرب أكتوبر 1973 تمثل نقطة تحول كبرى فى حياتنا وحياة شعوب الأمة العربية بأسرها ، حيث تمكنت قواتنا المسلحة من تغيير موازين القوى الإقليمية فى الشرق الأوسط بصورة مطلقة وحددت فى أيام النصر العظيم أسس وقواعد ومبادىء السلام والأمن والاستقرار الاقليمى فى الشرق الاوسط حتى اليوم.