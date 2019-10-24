طلب إحاطة للحكومة بسبب أزمة الأمطار

قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بسبب أزمة الأمطار التي حدثت أمس الأول.





وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أزمة الأمطار بينت إلى حد كبير القصور التي تعاني منه البنية الأساسية للدولة.





وانتقدت النائبة إيفلين متى إهمال الحكومة ممثلة في وزارتي الإسكان والتنمية المحلية لبلوعات الصرف الصحي، وعدم التأكد من استعدادها في مواجهة أمطار الشتاء.





وكان النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والمرافق والتنمية المحلية بالبرلمان، للوقوف على ما شهدته البلاد مؤخرًا من تغيرات مناخية وسقوط الأمطار، وذلك من خلال استدعاء الوزارات المعنية للوقوف على طبيعة الأمر.





وقال النائب عماد حمودة، إن اللجنة البرلمانية المشتركة ستعقد اجتماعًا موسعًا لها الأسبوع المقبل، فى حضور التنفيذيين لمتابعة الأحداث الأخيرة، وتقديم كافة التفاصيل المتعلقة بالأزمة الأخيرة، ودور كل وزارة فى هذا الأمر، وكيف تعاملت الوزارات والهيئات والقطاعات مع سقوط الأمطار، فى إطار حرص البرلمان على متابعة الأحداث وأنه ليس بمعزل عن قضايا الشارع المصرى.





وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالنواب، أن الاجتماع يهدف للوقوف على خطة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية، والتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة لتحقيق هذا الهدف، وعدم العمل بخطة رد الفعل، وكيف يتم العمل الاستباقى فى مثل هذه الأزمات، خاصة في ظل توافر المعلومات الخاصة بالطقس وفرص سقوط الأمطار، لافتا إلى أهمية إحلال وتجديد كافة الشنايش وبالوعات الصرف فى أسرع وقت حتى لا تتكرر هذه الواقعة مرة أخرى.



