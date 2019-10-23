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منوعات

أخيرا.. إطلاق Huawei Mate X رسميا في 15 نوفمبر.. تعرف على المواصفات.. صور

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:47 م
صدى البلد
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كريم جمال
قررت شركة هواوى الصينية أخيرًا الكشف عن ميعاد إطلاق هاتفها الأول بشاشة قابلة للطى والذي تقرر أن يكون فى 15 نوفمبر المقبل، بعد عدة تأجيلات على مدار الفترة الماضية.

وبحسب موقع جى إس إم آرينا، المختص في اخبار الهواتف المحمولة، قررت الشركة الصينية الكشف عن Mate X، إحتفالًا ببيع 200 مليون هاتف منذ إنشاء الشركة حتى اليوم، موضحا أن الهاتف يأتي بميزات تؤهله للتفوق على نظيره المقدم من سامسونج.

يأتى Huawei Mate X بشاشة أمامية قياس 6.6 بوصة، أما الخلفية بشاشة قياس 6.8 بوصة وكلاهما بتقنية OLED، مع إمكانية الطى بمنتهى السهولة وهى أهم ما يميز الهاتف.

ويمتلك Huawei Mate X معالج من نوع Kirin 980، ويدعم ميزة الإتصال بتقنية الجيل الخامس التى توفر سرعة خارقة فى نقل البيانات، بالإضافة إلى بطارية كبيرة سعة 4500 ميللى أمبير لدعم أداء الهاتف الجبار.

ويمكنك الحصول على Huawei Mate X مقابل 2400 دولار أمريكى، ما يعادل 39 ألف جنيه مصرى.
أخيرا.. إطلاق Huawei Mate X رسميا في 15 نوفمبر.. تعرف على المواصفات.. صور
أخيرا.. إطلاق Huawei Mate X رسميا في 15 نوفمبر.. تعرف على المواصفات.. صور
أخيرا.. إطلاق Huawei Mate X رسميا في 15 نوفمبر.. تعرف على المواصفات.. صور
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