لمواجهة السيول.. إنشاء غرفة عمليات ولجنة لإدارة الأزمات في المنيا

قال المهندس ياسر احمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة تم رفع درجة الاستعداد القصوى والاستنفار الكامل بين العاملين بالشركة وفروعها تحسبا لحدوث سيول بدائرة المحافظة .



وأضاف الشهاوي أنه تم إعداد فرق طوارئ من العاملين والفنيين بالشركة وفروعها المنتشرة شمالا وجنوبا بدائرة المحافظة للعمل طوال الـ 24 ساعة وخاصة في مواقع محطات وشبكات مياه الشرب الصرف الصحي مع تجهيز كافة المعدات والسيارات والأدوات اللازمة لمواجهة أي أزمة واستخدام تلك المعدات إذا لزم الأمر .



واشار الي انه تم تكليف قطاع المعامل والجودة بالشركة للقيام بمهامه بالمراقبة الجيدة واليقظة التامة لاكتشاف حدوث أي ظواهر أو تغيرات قد تطرأ على نوعية المياه بالمسطحات المائية مع مداومة أخذ العينات من المجري المائي وإجراء التحاليل اللازمة عليها، وذلك للتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمعايير القياسية والبكتريولوجية وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة كما تم ربط الاتصالات لاسلكيا بين عمليات الشركة وكافة الفروع مع عمليات المحافظة .‎