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فن

مجدي الهواري يحتفل بنجاح 3 أيام في الساحل خلال موسم الرياض

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:54 م
المخرج مجدى الهوارى
المخرج مجدى الهوارى
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كريم ناصر
نشر المخرج مجدى الهوارى فيديو جديد له عبر إنستجرام، من مهرجان موسم الرياض الترفيهى .

وظهر مجدى الهوارى بالفيديو بجانب الالعاب النارية و الاحفالات الخاصة بموسم الرياض الترفيهى الذى يعرض به مسرحية 3 ايام بالساحل و هو مخرجها .

و طوال الموسم نالت المسرحية اعجاب الجماهير والترحيب الدائم بعرضها .

يذكر أن مسرحية «3 أيام في الساحل» إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.
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