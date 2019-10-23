فضيحة جديدة.. دولة أوروبية تكشف شبكة عسكرية إيرانية على أراضيها.. تفاصيل

قالت الشرطة الألبانية اليوم الأربعاء إنها اكتشفت شبكة شبه عسكرية إيرانية يُزعم أنها خططت لهجمات في ألبانيا ضد أعضاء في المنفى من جماعة إيرانية تسعى للإطاحة بالحكومة في طهران، وفق ما أفادت به تقارير صحفية.



وأوضح قائد الشرطة الألبانية أردي فيليو أن الجناح الأجنبي للحرس الثوري الإيراني يدير "خلية إرهابية نشطة" تستهدف أعضاء جماعة مجاهدي خلق في ألبانيا.



ولم يوضح ما هي المؤامرة المزعومة المعنية ، أو ما إذا كانت هناك أي اعتقالات.



وقال بيان للشرطة أن اثنين من كبار مسؤولي الأمن الإيرانيين قادوا الخلية من طهران.



وأشار إلى إن الشبكة كانت مرتبطة بجماعات الجريمة المنظمة في تركيا واستخدمت عضوًا سابقًا في مجاهدي خلق لجمع المعلومات في ألبانيا.



وقال فيليو إن هجومًا مخططًا آخر على المجموعة في ألبانيا من قبل عملاء الحكومة الإيرانية تم إحباطه في مارس خلال احتفالات السلطان نهروز.



وطردت ألبانيا سفير إيران ودبلوماسي إيراني آخر بسبب أنشطته غير القانونية المزعومة التي تهدد أمن ألبانيا خلال العام الماضي.



تم إدراج مجاهدي الخلق ضمن قائمة المنظمات الإرهابية من قبل وزارة الخارجية الايرانية عام 2012، وانتقل نحو 2500 من أعضاء خلق إلى ألبانيا من العراق في عام 2014.

